España promete a Brasil ratificar lo antes posible el acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo entre ambos bloques fue alcanzado hace casi dos años después de casi dos décadas de negociaciones, pero se enfrenta a varias dificultades para entrar en vigor.Diversos países europeos no confían en el compromiso ambiental del Gobierno brasileño, que no consigue poner freno a la deforestación creciente en la Amazonía, y creen que ratificar el acuerdo en las actuales circunstancias daría alas a la destrucción del medio ambiente. El canciller brasileño no hizo mención a las críticas por los índices de deforestación y aseguró que el acuerdo tiene disposiciones modernas que darán más dinamismo, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica al ambiente de negocios entre los dos bloques.La ministra española, por su parte, señaló se están buscando fórmulas para "perfeccionar" el texto, incluyendo compromisos con el Acuerdo de París y en materia de deforestación, pero remarcó el apoyo de España a pesar de todo."España y la UE creemos que los acuerdos comerciales pueden ayudarnos a promocionar y proteger la sostenibilidad", dijo.La responsable de la diplomacia española aseguró que el país está listo para invertir en Brasil con todas las oportunidades de negocio que se están abriendo gracias a las privatizaciones en materia de infraestructuras, energía, agua o ferrocarril.Recordó que España es uno de los principales inversores en Brasil (80.000 millones de dólares anuales) y que las empresas españolas generan 200.000 puestos de trabajo directos en el país latinoamericano.En este sentido, González anunció que en la segunda mitad del año se celebrará un foro empresarial Brasil-España para concretar las posibles inversiones que se abren con las nuevas oportunidades.También destacó que España apoya la entrada de Brasil en la OCDE y que pretende reforzar la cooperación internacional en el marco de la lucha contra la pandemia, incluyendo a Brasil en los países latinoamericanos que recibirán una donación de 7,5 millones de vacunas contra el COVID-19 de parte del Gobierno del país europeo.Los dos ministros también anunciaron la creación de una comisión permanente bilateral Brasil-España, similar a la que Brasil ya tiene con Portugal, para evidenciar que la relación entre ambos países es estratégica.

