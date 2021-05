Presidente argentino visitará Rusia cuando pandemia de COVID-19 lo permita

"En principio no está previsto; el presidente [Fernández] está a disposición para viajar a Rusia cuando la situación epidemiológica permita al presidente [de Rusia] Vladímir Putin recibirlo. Como no hemos tenido esta confirmación no se suma Rusia [a la agenda actual], pero en cuanto el presidente pueda viajar a Moscú lo hará sin dudas", dijo Nicolini.