https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111983447.html

El presidente peruano pide tranquilidad ante posible ingreso de variantes del coronavirus

El presidente peruano pide tranquilidad ante posible ingreso de variantes del coronavirus

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Francisco Sagasti, pidió a la población que esté tranquila ante la posibilidad de que haya ingresado otra variante del... 07.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-07T18:33+0000

2021-05-07T18:33+0000

2021-05-07T18:47+0000

américa latina

francisco sagasti

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109268773_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cdde7a8c6d5d70dc3a20d763e602ee6.jpg

"En el caso de Perú tenemos, como he dicho anteriormente, sólo dos variantes que predominan (brasileña y británica), pero el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud mantendrá la vigilancia para ver si es que hay alguna nueva variante que puede ser más peligrosa, pero por el momento yo creo que la ciudadanía puede estar muy tranquila", dijo el jefe de Estado durante un acto público en Lima (centro).El 5 de mayo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que no existen indicios de presencia de la variante india, que es la que más temor genera en la población."No hay ningún indicio de que haya llegado (la variante procedente de la India). Aunque en este mundo tan moderno la posibilidad de las migraciones son bastante cruzadas y no es que llegue directamente de ese país, sino que puede venir de cualquier otro", dijo el funcionario en aquella ocasión.Por otro lado, el jefe de Estado afirmó que el proceso de inmunización se viene ejecutando de manera óptima y ha demostrado "que las vacunas son muy efectivas para destruir el virus".Ley sobre retiro de pensiones por COVID-19El presidente de Perú, Francisco Sagasti, indicó también que el Ejecutivo evaluará con tranquilidad la ley aprobada por el Congreso que permite el retiro de los fondos de las administradoras privadas de los fondos de pensiones (AFP) para paliar la crisis por el COVID-19.El 6 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma que permite a los aportantes el retiro de hasta 17.600 soles (4.775 dólares) de sus fondos en las AFP.En días previos, el Ministerio de Economía anunció que iba a sugerir al presidente que presente una demanda de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).Luego de aprobada la ley, congresistas de Podemos Perú (derecha), Unión por el Perú (centroderecha) y Acción Popular (centroderecha) amenazaron con interponer un pedido de destitución contra el jefe de Estado si este decide acudir al TC para bloquear la norma.Sin embargo, Sagasti ha indicado que evaluará "con tranquilidad y sin apuro" la posibilidad de pedir al TC que analice la norma con el fin de derogarla. A la fecha, Perú registra 63.223 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.832.671 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 155.665.214 casos confirmados de contagio, y 3.250.648 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111634406.html

https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111981104.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francisco sagasti, perú