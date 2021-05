https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111982757.html

Amnistía Internacional Brasil pide investigación inmediata de asesinato en favela

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional Brasil condenó el asesinato de 25 personas en un asentamiento o favela... 07.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-07T18:17+0000

2021-05-07T18:17+0000

2021-05-07T18:44+0000

asesinato

río de janeiro

américa latina

brasil

"El número de personas muertas en esta operación policial es condenable, al igual que lo es el hecho de que, una vez más, esta masacre se haya producido en una favela; la fiscalía estatal de Río de Janeiro debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y efectiva sobre estas atrocidades", dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, consigna la ONG en un comunicado.Amnistía afirma que este "injustificable hecho", ocurrido en la favela Jacarezinho, es la mayor matanza jamás cometida por policías en esa ciudad, y supera incluso a la masacre de Vigário Geral de 1993, en la que murieron 21 personas.La organización recuerda que el Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro el 5 de junio de 2020, pero el Gobierno estatal "ha incumplido sistemáticamente" la decisión del máximo organismo judicial del país, y las operaciones no han cesado.Indicios de "ejecución arbitraria"El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Edson Fachin, dijo que cree que existen indicios de "ejecución arbitraria" en la operación de la Policía Civil de Río de Janeiro en una favela de la ciudad.En unos oficios dirigidos a la Procuraduría General de la República, el juez apunta que los hechos relatados "parecen graves" y que en uno de los videos de la operación "hay indicios de actos que, a priori, podrían configurar ejecución arbitraria", según recoge el portal G1.El juez se dirigió a la Fiscalía después de que el Núcleo de la Asesoría Jurídica Universitaria Popular Luiz Mahin (vinculado a la Universidad Federal de Río de Janeiro) entregara a la Fiscalía y al Ministerio Público de Río videos de la operación para que se tomaran medidas.Fachin pidió al fiscal general, Augusto Aras, que le mantenga informado de las medidas tomadas y "eventualmente de la responsabilización de los involucrados en los hechos registrados en el video".La operación policial realizada en la favela de Jacarezinho contra el tráfico de drogas terminó con un saldo de 25 muertos (24 civiles y un policía), siendo la mayor matanza provocada por la policía en la historia del estado de Río.Diversos testigos y activistas apuntan que hay indicios de que los policías dispararon a los sospechosos cuando ya estaban rendidos y no podían defenderse.También critican que se desplazara a los cadáveres después de la operación, dificultando la pericia judicial en la escena del crimen.La policía, de momento, no divulgó la identidad de las víctimas.

río de janeiro

brasil

