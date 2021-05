https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111981104.html

Ministro de Salud de Perú advierte que la tercera ola de COVID-19 es inminente

LIMA (Sputnik) — El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, afirmó que es inminente el advenimiento de una tercera ola de la pandemia de coronavirus, aunque... 07.05.2021, Sputnik Mundo

"En los países desarrollados en Europa se han producido terceras olas, por lo que no habría razón para que aquí no se produzca, pero estamos todavía en la segunda ola. Estamos recién empezando la declinación, resolvamos esto y preveamos para que esta declinación continúe, protejamos a la población para que no haya el riesgo de que el virus y las variantes que circulan en el país puedan atacar. ¿Cómo lo hacemos? Vacunando", dijo el funcionario a la televisora estatal TV Perú.La cartera de Salud reportó el 4 de mayo pasado que el país está experimentando un "ligero descenso" en las muertes y casos positivos de COVID-19.Por otro lado, Ugarte instó a la población adulta mayor a que se vacune pese a persistir dudas respecto al proceso de inmunización."Hay personas que por alguna razón no quieren, pero les planteo que asistan a vacunarse aunque tengan dudas; van a ver que es bueno no solo para el que se vacuna sino para el resto de la población. Necesitamos que entre 75% a 80% de la población esté vacunada para que recién tengamos esto que se denomina la inmunidad del rebaño", sostuvo el ministro.A la fecha, Perú registra 63.223 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.832.671 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que a nivel global existen 155.665.214 casos confirmados de contagio, y 3.250.648 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

