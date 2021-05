La Casa Blanca está trabajando para organizar una reunión en junio de Biden y Putin

https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111980296.html

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que se está organizando una reunión tentativa entre él y su par ruso, Vladímir Putin, para junio. 07.05.2021, Sputnik Mundo

"Estoy seguro de que seremos capaces de hacerlo. No tenemos una hora ni un lugar específicos. Se está trabajando en eso", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que dicha reunión se celebre en junio.Cuando se le preguntó si las tropas rusas en la frontera con Ucrania lo impedirían tener la reunión, Biden respondió: "No afecta mi deseo de tener una reunión individual".Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. dijo en un comunicado que Biden considera que una posible reunión con Putin, sería un paso positivo en las relaciones bilaterales entre EEUU y Rusia para aliviar las tensiones y tener vínculos más estables.Añadió que la fecha para una reunión todavía no ha sido fijada."No hay una reunión con el presidente cerrada todavía", dijo Psaki cuando se le preguntó si podía confirmar si Putin y Biden celebrarían una cumbre el próximo mes.Psaki aseguró que no hay un tema predeterminado para una posible cumbre entre Biden y Putin este verano y no todos los problemas bilaterales deben resolverse antes de la reunión.Los asuntos bilaterales incluyen asuntos relacionados con los derechos humanos y la libertad de expresión, agregó Psaki.Propuesta de Eslovenia A su vez, el Ministerio de Exteriores de Eslovenia comunicó que Eslovenia está dispuesta a acoger una cumbre de los presidentes de Rusia y EEUU.La fecha y lugar de la cumbre aún se desconocen pero entre los posibles anfitriones figuran Islandia, Chequia, Austria y Eslovenia, especulan expertos y medios.El pasado 13 de abril durante una conversación telefónica Biden propuso a Putin celebrar una cumbre en un país europeo para abordar los problemas a los que se enfrentan Rusia y EEUU.Las negociaciones sobre las fechas están en curso.Biden declaró que espera reunirse con Putin en junio.

