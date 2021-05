https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111975767.html

Laboratorio Uniao Química, listo para fabricar "rápidamente" vacuna Sputnik V en Brasil

Laboratorio Uniao Química, listo para fabricar "rápidamente" vacuna Sputnik V en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El laboratorio brasileño Uniao Química está listo para fabricar "rápidamente" la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V en Brasil... 07.05.2021, Sputnik Mundo

Marques afirmó que la empresa continúa con normalidad el proceso preparatorio para empezar a fabricar la vacuna en sus instalaciones de Brasilia y Guarulhos (Sao Paulo, sureste) y que el objetivo es crear "una plataforma de producción del fármaco para atender a la población brasileña y a los demás países de Latinoamérica".La semana pasada, la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) negó una petición para importar y usar millones de dosis de la vacuna Sputnik V procedentes de Rusia, alegando que esta podía no ser segura para la población; ese veto, no obstante, no impide que el inmunizante pueda ser fabricado en Brasil.Según Marques, fueron contratados 150 nuevos profesionales: "Estamos totalmente dedicados, no medimos esfuerzos para superar los obstáculos en esa dirección", afirmó el responsable de Uniao Química.El representante del laboratorio brasileño agradeció la generosidad de Rusia por poner a disposición de varios fabricantes del mundo la tecnología de la vacuna Sputnik V sin cobrar royalties.En este sentido, afirmó que Uniao Química está entre las empresas "más adelantadas" en el proceso para poder empezar a fabricar la vacuna a gran escala.

