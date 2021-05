https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111972214.html

México reclama una reforma para un Consejo de Seguridad de la ONU "más democrático"

México reclama una reforma para un Consejo de Seguridad de la ONU "más democrático"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México planteó a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que respalden una... 07.05.2021, Sputnik Mundo

"México aboga por una reforma integral del Consejo de Seguridad a fin de hacerlo más transparente y, sobre todo, más democrático y que rinda mejores cuentas y actualice sus métodos de trabajo", dijo el canciller mexicano en un discurso desde el asiento no permanente de América Latina en esa instancia de la ONU, durante la reunión sobre Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: defensa del multilateralismo y el sistema internacional.Mientras llega dicha reforma, que no es sencilla, dijo el diplomático hay acciones a valorar para que el Consejo sea más transparente.Asimismo, considera inadmisible que la protección de civiles, la lucha contra la impunidad y la prestación de asistencia humanitaria, sean "rehenes de las diferencias políticas que, en algunos casos, llevan precisamente a la inacción o a la parálisis de este Consejo".Mientras tanto, el país latinoamericano refrenda su apoyo a la declaración emitida por la Asamblea General con motivo del 75 aniversario de la ONU, en la que se afirma que "el multilateralismo es una necesidad", y que no hay otra institución internacional que tenga "la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo" de Naciones Unidas.Pero la ONU, y en particular su Consejo de Seguridad, deben abrirse más: "escuchar las necesidades y las aspiraciones de los pueblos y poner en los hechos a las personas en el centro de todas sus acciones y decisiones", planteó el secretario de Relaciones Exteriores.México defiende el multilateralismo, con el fin de "contribuir a generar la gobernanza global robusta y eficaz que se requiere para administrar los bienes globales", independientemente del nivel económico o poder político de los países.Además, aumenta el "déficit de confianza" que existe en la comunidad internacional "en cuanto a la vigencia y la efectividad del multilateralismo", puntualizó.Finalmente pidió más que el Consejo de Seguridad sea más activo en la promoción del cumplimiento de sus decisiones, en el marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

