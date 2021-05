https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111967447.html

El independentismo catalán avanza en un acuerdo para investir a Pere Aragonès

El independentismo catalán avanza en un acuerdo para investir a Pere Aragonès

BARCELONA (Sputnik) — Los partidos independentistas mayoritarios en Cataluña avanzaron en un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat al... 07.05.2021

"Hemos avanzado mucho, tenemos un acuerdo que estamos a punto de cerrar y en el que solo quedan pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante", afirmó en rueda de prensa desde Barcelona este 7 de mayo el secretario general de la formación Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez.Casi tres meses después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, que dieron la mayoría parlamentaria a los partidos separatistas, las fuerzas JxCat y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) deben hallar un consenso para investir a un presidente.El partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, Junts, se mostró dispuesto a facilitar la presidencia del actual vicepresidente y dirigente de Esquerra, Pere Aragonès, antes de que expire el plazo parlamentario el próximo 26 de mayo.El líder independentista se mostró optimista sobre un pacto que permita a las dos formaciones integrar un nuevo Gobierno de coalición independentista en Cataluña con la mayoría reforzada que obtuvieron en los comicios.No obstante, el secretario de Junts admitió la dificultad de las conversaciones debido a "las desconfianzas personales y políticas" de los últimos años entre los dos socios.Uno de los principales escollos en la negociación es el papel del Consejo de la República dirigido por Puigdemont desde Bélgica, al que Junts quiere dar mayor protagonismo.Los independentistas tampoco se pusieron de acuerdo sobre cómo se estructurará el nuevo Ejecutivo catalán —hay una pugna por las carteras— o cómo se coordinarán en el frente de Madrid para abordar el diálogo con Pedro Sánchez.Los de Puigdemont recelan de las conversaciones con el Gobierno de España, que a su vez son la principal apuesta de Esquerra Republicana para conseguir un referéndum de independencia en Cataluña.Desde ERC, la portavoz Marta Vilalta recordó a Junts que el acuerdo "tiene que llegar ya, este fin de semana o hoy mismo" porque el Gobierno de Cataluña lleva más de seis meses en funciones.Si no hay acuerdo, remarcó la dirigente republicana, tendrán que buscar una "alternativa" para evitar una repetición electoral en julio.Junts y ERC dieron por fracasada su anterior legislatura en enero de 2020 por sus discrepancias a la hora de abordar los objetivos de independencia de Cataluña, lejos de la unión mostrada durante el referéndum ilegal de 2017.

