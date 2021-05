https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111964839.html

Francia reitera su rechazo al acuerdo con Mercosur en su estado actual

Francia reitera su rechazo al acuerdo con Mercosur en su estado actual

PARÍS (Sputnik) — Francia no ratificará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en su estado actual, afirmó...

américa latina

mercosur

francia

europa

El titular argumentó que Francia no puede "incrementar el comercio con esos países, con consecuencias para los bosques".Las naciones del Mercosur, prosiguió, tampoco cumplen con las "normas sanitarias y fitosanitarias" que Europa exige a sus propios agricultores.Al mismo tiempo, el funcionario galo negó que se trate de proteccionismo, ya que este consiste, para Riester, en "utilizar medios injustos o desproporcionados para encerrarse en uno mismo", mientras que el objetivo europeo "es todo lo contrario: queremos seguir desarrollando el comercio", aseguró.El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) fue alcanzado en junio de 2019 tras casi dos décadas de negociaciones, pero para que entre en vigor tiene que ser ratificado por todos los países europeos.Dos meses más tarde, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" y el Acuerdo de París.

