Taiwán, la manzana de la discordia entre EEUU y China

La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de reforzar la presencia militar en el estrecho de Taiwan, eleva las tensiones y pone al límite las relaciones con China.

La tirante relación entre China y EEUU alcanza puntos dramáticos en el estrecho del gigante asiático con la Isla de Taiwán, y marca una nueva y agresiva postura de Washington hacia Pekín."Es un momento de mucha tensión. No creo que se pase de la línea y se llegue a un conflicto militar pero el riesgo está", dijo a Sputnik el historiador argentino Néstor Restivo, director periodístico de la revista Dang Dai, especializada en China. El experto argentino aseguró que “China está con pìe de plomo pero muy firme en reclamar a EEUU que no se pase el limite y respete la soberanía de China en la isla", señaló.Restivo se refirió además a la actitud belicista de Biden y las agresiones a China y Rusia, a poco de asumir la presidencia como sucesor de Donald Trump (2017-2021).La isla de Taiwán tiene unos 36.000 kilómetros cuadrados, frente a las costas de China Continental y después de la revolución de 1949 se convirtió en el refugio de los dirigentes derribados. Desde 1971 no pertenece a las Naciones Unidas y muy pocos países del mundo la reconocen. China siempre aspiró a la reunificación, conflicto que puede convertirse en el detonante de un gran enfrentamiento entre las potencias.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

