https://mundo.sputniknews.com/20210506/si-eres-hombre-y-quieres-ligar-en-tinder-atento-a-este-estudio-espanol-1111935756.html

Si eres hombre y quieres ligar en Tinder, atento a este estudio español

Si eres hombre y quieres ligar en Tinder, atento a este estudio español

Investigadoras españolas están realizando un estudio sobre cómo el uso de la lengua puede afectar a la hora de ligar cuando se hace a través de aplicaciones... 06.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-06T16:07+0000

2021-05-06T16:07+0000

2021-05-06T16:07+0000

españa

ortografía

ligar

tinder

parejas

lenguaje

mujeres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1111935422_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_6be9706ee466dd79ed7cd90e32d44e6a.jpg

Paula, de 26 años, vive en Zaragoza y lleva soltera desde enero tras tres años de noviazgo. Desde entonces busca gente interesante y nuevas relaciones, pero el poco tiempo que le deja su trabajo para el ocio y el confinamiento por la pandemia ha dificultado que logre su objetivo. Por ello, acude a plataformas de ligue como Tinder, "las más utilizada entre los jóvenes" tal y como apunta la investigadora de la Universidad de Alicante, María del Carmen Méndez Santos.No obstante, Paula selecciona minuciosamente a cada uno de los chicos con los que va a empezar una conversación y no se deja llevar tan solo por la apariencia física. Entre los elementos que más le influyen para hacer match (cuando dos personas se gustan) está el correcto uso del lenguaje: "Si veo a algún chico que de primeras escribe mal es su descripción, por muy guapo que sea, pasaría", agrega la zaragozana. "Y si he hecho match y hablando con él comete alguna falta, le diría que se ha equivocado y le corregiría", agrega, "aunque supongo que, si escribe muy mal, al final dejaría de hablar con él".Como ella, muchas mujeres valoran el buen uso del lenguaje y la escritura factores clave para determinar tener una cita. Así lo ha corroborado un estudio conjunto entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Navarra. Para el análisis, que todavía está en curso, se han tomado 256 muestras que han concluido que el 82% de las mujeres penaliza el hecho de que un hombre escriba con faltas de ortografía. Sin embargo, a los hombres les da un poco más igual la forma de escribir: tan solo el 42% penaliza a aquellas que no cuidan la gramática a la hora de escribir.La herramienta elegida para hacer este estudio ha sido la popular app Tinder. A través de esta aplicación la persona interesada en tener un primer contacto con otra ha de ir eligiendo y descartando candidatos a través de su fotografía y una breve descripción hasta que se produzca un match, es decir una coincidencia de gustos entre ambos.Otro de los datos que pretende desvelar este estudio (y que verá la luz dentro de un año aproximadamente) es la preferencia de los adjetivos que prefieren ver las mujeres en la descripción de los varones. Algunos de los más mencionados son: divertido, simpático, sincero, responsable, respetuoso, educado y espontáneo. En el caso de los varones, les gustan aquellas mujeres que se consideran divertidas, simpáticas, espontáneas y, al mismo nivel, extrovertidas, aventureras y deportistas.Asimismo, han detectado que las chicas no se sienten atraídas por aquellos que empiezan sus conversaciones con el vocativo "Hola, guapa", ya que prefieren que se les llame por su nombre o que hagan alguna alusión más personal con datos que aparecen en su perfil. Algo parecido ocurre con los chicos, que seleccionan más a aquellas posibles parejas que son proactivas y no se ciñen al simple saludo cuando desean entablar un primer contacto."Nuestra idea es recoger el mayor número de datos posible para realizar un análisis académico y pragmático de las interacciones, de las conversaciones y recomendaciones útiles para que triunfe el amor", comenta Méndez Santos, que invita a aquellas personas que lo deseen a participar en el estudio a través de un cuestionario online.

https://mundo.sputniknews.com/20210505/esta-para-hacerle-padre-los-audios-de-una-abuela-sobre-el-novio-de-su-nieta-arrasan-en-twitter-1111897315.html

https://mundo.sputniknews.com/20200330/confinados-con-tinder-ligar-en-tiempos-del-coronavirus-no-es-imposible-1090948520.html

https://mundo.sputniknews.com/20201210/como-pueden-los-hombres-hacer-mas-match-en-las-apps-de-citas-como-tinder-1093790888.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortografía, ligar, tinder, parejas, lenguaje, mujeres