Se arriesgan para pintar el Obelisco de Buenos Aires y no son argentinos: ¿quiénes son?

Se arriesgan para pintar el Obelisco de Buenos Aires y no son argentinos: ¿quiénes son?

El Obelisco de Buenos Aires, el principal monumento de la capital argentina, se acerca a sus 85 años y necesita una renovación. Por eso, el gobierno porteño... 06.05.2021, Sputnik Mundo

Con más de 68 metros de altura, el Obelisco de Buenos Aires no solo es un ícono de la Ciudad de Buenos Aires, sino también un orgullo de todos los argentinos. A pesar de eso, su cuidado y mantenimiento parece haber quedado casi exclusivamente en manos de valientes ciudadanos paraguayos.A pesar de que la pandemia de COVID-19 sigue siendo el principal problema a resolver para los porteños, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició los trabajos de renovación de la fachada del monumento, erigido en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, en pleno centro porteño."¿Sabías que para renovar la fachada del Obelisco se necesitan más de 300 litros de pintura y 450 horas de trabajo?", informó el Gobierno de la capital argentina a través de sus redes sociales, mostrando varias fotografías de los arriesgados trabajadores que, suspendidos a más de 50 metros de altura, renuevan la fachada del monumento.Las fotografías se viralizaron en Paraguay al conocerse que, por segunda vez en pocos años, la refacción del Obelisco estaba en manos de un grupo de obreros oriundos de Paraguay."La imagen de estos compatriotas ya recorre las redes y medios de Paraguay y es que por estos días, el Obelisco, ícono máximo de Buenos Aires y la postal más retratada por quienes visitaban la Ciudad, se encuentra en plena etapa de restauración y renovación de sus cuatro caras de la mano de un grupo de paraguayos que trabajan a lo largo y ancho de los 68 metros que mide el emblemático Obelisco. ¡No apto para los que tienen vértigo y los que sufran el frío!", publicó la página de Facebook Paraguayos residentes en Argentina.Con miles de me gusta y compartidos en las redes, no tardó para que los medios paraguayos pusieran sus ojos sobre los trabajadores. El diario Extra de Paraguay dio con Vidal Espinoza, un paraguayo nacido en San Ignacio, en el departamento de Misiones, pero que reside en la capital argentina desde hace 20 años y que lidera un equipo de cuatro paraguayos encargados del trabajo.El equipo de Vidal González comenzó sus labores a mediados de abril. Fueron contratados para darle cuatro capas de pintura al edificio de cara al aniversario número 85 del Obelisco, inaugurado el 23 de mayo de 1936 para celebrar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires.Los primeros pasos consistieron en aplicar pintura especial antigraffiti para luego sí aplicar las otras tres capas del color característico del monumento.A pesar de que la obra debía ser entregada el 7 de mayo, Vidal Espinoza dijo a Extra que su equipo trabajó "tranquilo y sin que nadie los apure". "Acá tomamos el tereré, relajados", bromeó.Esa tranquilidad surge de la experiencia del equipo, que según el Vidal Espinoza ya está acostumbrado a trabajar en edificios incluso más altos. Eso no quita que sea una labor especial para ellos: "Esta obra es muy especial para ellos, entonces es como más responsabilidad".Curiosamente, la refacción del Obelisco recae sobre un equipo paraguayo por segunda vez consecutiva. Fue en 2016, cuando el monumento fue pintado por primera vez "de punta a punta", sin requerir varias etapas, como sucedía hasta entonces. Aquel trabajo estuvo en manos de un grupo liderado por Ángel Arzamendia, un paraguayo oriundo de la ciudad de Yuto.

