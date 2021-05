https://mundo.sputniknews.com/20210506/la-medicina-de-argentina-apuesta-a-la-inclusion-con-su-propia-guia-de-salud-trans-1111921088.html

La medicina de Argentina apuesta a la inclusión con su propia guía de salud trans

La medicina de Argentina apuesta a la inclusión con su propia guía de salud trans

Con 16 años de experiencia, el Grupo de Atención de Personas Transgénero (GAPET) del Hospital Durand, de la ciudad de Buenos Aires, publicó el primer manual en...

Argentina es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en la ampliación de derechos. Fue el primero en la región en legalizar el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, en 2010, y en sancionar una ley de identidad de género, en 2012, que reconoce las identidades transgénero.Ya desde 2005 se creó el vanguardista Grupo de Atención de Personas Transgénero (GAPET) en el Hospital Durand —institución clínica asociada a la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Caballito, en el corazón de la capital argentina– dedicado a atender consultas a individuos de todas las edades, desde niñez a adultos, pionero en este nivel de complejidad y multidisciplinariedad en el país y la región.Recientemente, el GAPET publicó el Manual de atención de la salud transgénero, de los primeros en su tipo en habla hispana, orientado a llenar una carencia formativa en la educación de profesionales de la salud a la hora de atender a personas que no son cisgénero, palabra que define a las personas cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual.Tanto en Argentina como en Uruguay, otro de los países de la región a la cabeza de la garantía de derechos humanos y civiles, existen antecedentes de guías para la atención de personas trans para profesionales de la salud, confeccionadas por el Estado para adaptar el campo a las nuevas leyes. Helien explicó que el valor diferencial de su manual es que está hecho sobre la base de 16 años de experiencia de atención clínica real de un equipo de salud que atiende en un hospital público, y aclaró que en general las guías existentes son adaptaciones burocráticas que toman materiales que vienen de experiencias de otros países del mundo u otras asociaciones internacionales."Desde la casuística, no existe otra experiencia empírica comparable que haya producido un material así en Latinoamérica, avalado por la WPATH, que es la asociación mundial de trabajadores de la salud transgénero", comentó el compilador y coautor del manual.Un modelo de atención reafirmativoLa ley de identidad de género reconoce el derecho a que las personas trans puedan reemplazar el nombre, la imagen y el sexo registrado desde su nacimiento en los registros públicos por los de su identidad sexual autopercibida.Además, garantiza el derecho al acceso a la atención sanitaria integral, por lo que el Estado debe asegurar el acompañamiento de profesionales de la salud en sus procesos de transición, y si las personas quieren acceder a tratamientos hormonales y/o cirugías, las obras sociales y planes de cobertura médica deben cubrirlos."Las personas trans no gozaban del derecho a su identidad y no podían tener acceso a la salud. Estaban condenadas a la automedicación y a modificar su cuerpo en condiciones que ponían en riesgo su vida", resaltó el autor del libro No hay cuerpxs equivocadxs. Helien llamó a la necesidad de deconstruir esa formación anticuada escuchando a las personas trans, que históricamente fueron patologizadas, es decir, "que fueron tratadas de psicóticas, de enfermas, no atendidas sino discriminadas e invisibilizadas por el sistema. En algún punto, en la facultad de medicina nos enseñan que la biología define la identidad, cuando la identidad no siempre la define la biología", dijo.En el Hospital Durand se encuentra el único y más especializado equipo interdisciplinario abocado a la salud trans integral de todo el país, donde acompañan no solo a las personas en transición de género, sino también a sus familias, grupos de apoyo a adolescentes trans, así como adultos que buscan que sus cuerpos correspondan a su identidad de género, procedimientos garantizados por ley.El manual ofrece algunos lineamientos que sirvan de guía para quienes trabajan en atención a personas trans, tomando en cuenta que este tipo de acompañamiento médico es un derecho ganado con la sanción de la ley, pero no necesariamente puesto en práctica en la mayor parte del territorio nacional.Esto se debe a motivos diversos, que tienen que ver con falta de presupuesto en los hospitales públicos en todo el país, falta de capacitación de esta índole entre profesionales y limitaciones sociales derivadas del histórico prejuicio y discriminación al colectivo trans."Tomando en cuenta que el año pasado se dio el documento de identidad número 9.000, no sabemos cuántas personas quieren acceder a tratamientos quirúrgicos específicamente, pero para tener un panorama, en nuestro hospital hay una lista de espera de por lo menos dos años, prepandemia, ahora debe ser de tres", advirtió.

