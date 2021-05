https://mundo.sputniknews.com/20210506/esperaba-7-y-llegaron-9-mujer-da-a-luz-a-casi-una-decena-de-bebes-y-hace-historia--1111924706.html

Esperaba 7 y llegaron 9: mujer da a luz a casi una decena de bebés y hace historia

Esperaba 7 y llegaron 9: mujer da a luz a casi una decena de bebés y hace historia

Halima Cisse es el nombre de la mujer maliense de 25 años que logró dar a luz al mismo tiempo a nueve bebés con vida. Esta sería la primera vez en la historia... 06.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-06T02:52+0000

2021-05-06T02:52+0000

2021-05-06T02:52+0000

estilo de vida

bebé

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109107/65/1091076576_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_39f2a35ee93657af6cd1c8c3b535dd06.jpg

Cisse esperaba siete bebés. Sin embargo, nacieron cinco niñas y cuatro niños, que se encuentran en buenas condiciones, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Mali. Los bebés nacieron de manera prematura, lo que es la norma en partos múltiples, a las 30 semanas. Los nonillizos pesaron entre 500 gramos y 1 kilogramo, informó la clínica privada Ain Borja, en Casablanca, donde nacieron los pequeños. La mujer fue trasladada por el Gobierno maliense a una clínica en Marruecos, debido a que los hospitales de su país no contaban con los equipos necesarios para atender este tipo de embarazo de alto riesgo. Cisse no era la única en esperar siete bebés. Youssef Alaoui, director de la clínica de Casablanca, indicó a una televisora nacional que aproximadamente hace un mes y medio los médicos de Mali lo contactaron por el caso y aseguró que nadie esperaba nueve bebés.A pesar de que estos embarazos múltiples son muy poco probables sin tratamientos de fertilidad, no se tiene conocimiento que Cisse se haya sometido a este tipo de tratamiento. Por el momento, el libro Guinness de los Récords Mundiales está verificando el nacimiento para incluirlo en sus célebres listas, según AP. Actualmente, la estadounidense Nadya Suleman es la que posee el récord Guinness tras dar a luz a ocho bebés prematuros, pero saludables, en el 2009.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/un-investigador-confirma-que-anticuerpos-de-covid-19-pueden-transmitirse-de-la-madre-al-bebe-1110734041.html

https://mundo.sputniknews.com/20210322/yair-coronavirus-y-pfizer-los-12-nombres-mas-insolitos-de-bebes-en-colombia-1110282015.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bebé, insólito