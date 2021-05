https://mundo.sputniknews.com/20210506/el-apoyo-a-jeanine-anez-en-europa-provoca-indignacion-en-bolivia-1111924020.html

El apoyo a Jeanine Áñez en Europa provoca indignación en Bolivia

El apoyo del PE a Áñez se aprobó a través de una cuestionada resolución con 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones a finales de abril. Y no tardó en provocar reacciones en territorio boliviano. En diálogo con Sputnik, la diputada del MAS Betty Yañíquez recalcó que el tema generó polémica durante la propia votación en Europa, con muchas intervenciones en contra del texto. Asimismo, Yañiquez destacó que el documento "no tiene efecto jurídico, ya que expresa una posición política sobre un tema relacionado con la actuación que tuvo la Unión Europea". A su juicio, la resolución obedece a compromisos asumidos por algunos miembros del PE con el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia inmediatamente rechazaron la resolución europea, que considera a Áñez como perseguida política y recomienda que esté en libertad. "Algunos parlamentarios europeos piensan que todavía estamos en tiempos de la colonia", dijo a Sputnik el senador boliviano Leonardo Loza.El legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) evaluó el documento, aprobado el 29 de abril pasado, como "atrevido y prepotente. El Estado boliviano ni siquiera está dentro del Parlamento Europeo". Intervencionismo a la europeaLoza, senador por Cochabamba, recordó que en el momento del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019), según se ha denunciado, una comitiva integrada por los entonces embajadores de Brasil y de la Unión Europea, entre otros, se reunió en la sede de La Paz de la Universidad Católica Boliviana (UCB) para determinar quién sucedería al líder aymara en la presidencia.Al pedir la liberación de Áñez, "esta resolución criminal se enfrenta al derecho a la Vida, a la Dignidad de nuestro pueblo", dijo la diputada Yañíquez. Y recordó que la expresidenta de facto firmó el decreto 4078, que dio a las Fuerzas Armadas y a la Policía "licencia para matar a ciudadanos bolivianos". En efecto, durante las protestas contra la presidencia de Añez en noviembre de 2019, 37 personas fueron asesinadas.La diputada hizo alusión además a los “50 casos de corrupción, como en la compra de respiradores” y subrayó que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que cuando se trata de corrupción en temas de salud durante la pandemia, se debe hablar de asesinato”. "Pero pareciera que eso no oyeron los parlamentarios de la Unión Europea", afirmó.Disculpas al pueblo bolivianoLa diputada subrayó "En democracia la mayoría manda. Les guste o no les guste, es así. En este país ahora está como presidente Lucho Arce y de vice, David Choquehuanca, que fueron elegidos con más del 55% de votación".Para la legisladora, está muy claro que se trata de una campaña impulsada por la oposición al MAS: "Viajando a Estados Unidos, sacando este tipo de resoluciones de la UE, no quisiéramos creer que estamos en la antesala de un nuevo golpe de Estado", opinó.En este punto, Yañiquez coincidió con Loza: "Sabemos que la derecha en Bolivia todos los días busca cómo generar nuevamente otra convulsión, otro golpe de Estado. Creo que a eso corresponden estas declaraciones tan atrevidas de algunos parlamentarios europeos", evaluó el senador.

