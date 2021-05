https://mundo.sputniknews.com/20210506/eeuu-se-enfrenta-a-un-deficit-de-agentes-de-policia-1111937314.html

EEUU se enfrenta a un déficit de agentes de Policía

La Policía de EEUU registra un número récord de retiros a la vez que apenas contrata a nuevos agentes. Una de las causas clave de esta tendencia es la negativa... 06.05.2021, Sputnik Mundo

Más de 5.300 agentes de Policía se retiraron o presentaron una solicitud de despido en el 2020. Un año antes esa cifra era de poco más de 3.000 personas, informa el Departamento de Policía de Nueva York. Actualmente hay un 75% más de retirados que en el 2019. La cantidad total de policías de Nueva York bajó hasta 34.974 agentes en abril del 2021, mientras que en el 2019 había 36.900, aclara el diario The New York Post.Un éxodo totalLo mismo ocurre en otras ciudades estadounidenses. Así, unos 79 agentes de Policía de Filadelfia se plantean jubilarse en los próximos cuatro años. En todo el 2019, solo 13 oficiales expresaron este deseo, escribe The Philadelphia Inquirer.El presupuesto del Departamento de Policía de Filadelfia establece que el número de agentes en servicio debe ser de 6.380, pero por ahora los agentes en activo son 6.112, detalla el medio."Debido a las voces a favor de una reforma policial y al debate a nivel nacional sobre el uso de la fuerza letal, los departamentos de Policía de Filadelfia y de otras ciudades se enfrentan al problema de conservar a los actuales empleados y atraer a nuevos", informa el diario.Unos 560 empleados se retiraron en el 2020 en Chicago, de un total de 13.100. Hubo un 15% más de retiros respecto al 2020, escribe Chicago Sun Times.Unos 40 agentes se retiraron en un solo año en la ciudad de Mineápolis, y otros 120 tomaron unas vacaciones largas. En general, alrededor del 20% de los empleados en los 840 departamentos de Policía municipales no estaba en activo.La aversión de la sociedad La ola de despidos fue mayor a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de los policías en mayo del 2020. Un jurado estadounidense en el estado de Minesota reconoció al exoficial de Mineápolis Derek Chauvin culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en el juicio por el fallecimiento de Floyd.La tragedia llamó la atención de la sociedad, ya que en aquel entonces se desarrollaba activamente la campaña electoral. La muerte de un afroestadounidense se convirtió en un tema peliagudo que se discutía tanto entre los políticos como entre los ciudadanos de a pie. Las protestas contra la violencia policial continuaron varias semanas en decenas de ciudades estadounidenses.Unos 272 agentes de Policía presentaron sus solicitudes de despido en Nueva York durante un mes tras la tragedia. "Los policías formaron colas ante el Departamento de Pensiones, y no les culpo", afirma el sargento de Policía de Nueva York retirado Joseph Jiakalone citado por el periódico The New York Post. "Las personas del Departamento de Policía de Nueva York están buscando un empleo más interesante en otros departamentos e inician una nueva carrera", añade.Otros factores, como la reducción de los presupuestos locales que se asignan a los cuerpos de seguridad, así como el retiro de la inmunidad jurídica de los agentes de Policía en algunas ciudades agudizan el problema.El salario de los agentes sigue siendo bajo, se queja el presidente de la Asociación Voluntaria de Policías de Nueva York, Patrick Linch. "Y ahora [el alcalde y la asamblea municipal] nos han convertido en un blanco más fácil para las demandas judiciales", agrega. Las autoridades de Nueva York "no pararán hasta que la profesión del policía sea absolutamente insoportable, y se acercan a este objetivo con cada día que pasa", concluye.Un Congreso sin protección El asalto al Capitolio de EEUU en Washington y un ataque contra sus agentes de seguridad a principios de abril dificultan la labor de la Policía del Congreso. Ahora el Capitolio tiene un déficit de 233 agentes, informó el jefe del Comité Laboral de la Policía del Capitolio, Gus Papathanasiou."Difícilmente cumplimos con los objetivos planteados, si bien los empleados tienen muchas horas extras", confiesa el alto cargo citado por el medio NBC News. "Los próximos 3 o 5 años tendremos 500 empleados que podrán optar por la jubilación", añade.El 2021 ha sido muy difícil para la Policía del Capitolio. Durante el asalto, un agente murió y decenas fueron heridos. Otro policía se suicidó varias semanas después del ataque."El efecto acumulativo será dañino" El columnista Bill Nemitz se muestra seguro de que el desapego de la sociedad con la Policía perdurará hasta que en los cuerpos de seguridad se organice un sistema de control y responsabilidad efectivo. El presidente de la Sociedad de Policías de Chicago, John Katanzara, afirma no entender cómo un nuevo alistamiento de empleados en los cuerpos de seguridad podría compensar estos números. En el último presupuesto municipal se espera una reducción de más de 600 puestos, recuerda."Las autoridades han hecho imposible el trabajo de los policías en esta ciudad y estado. Han pasado el control a los delincuentes", alerta.Incluso si el retiro de los agentes —sobre todo el de los poco competentes o corruptos— da un resultado positivo, "el efecto acumulativo será dañino", opina el colaborador científico del Instituto de Manhattan Charles Fain Lehman. Además, el experto pone de relieve que numerosas investigaciones apuntan a que el número de delitos es inversamente proporcional al de empleados de las fuerzas de seguridad.Lehman también apunta a una relación directa entre una carga cada vez mayor sobre los policías que siguen trabajando y su propensión a usar la fuerza. "Y esta es una mala noticia tanto para la seguridad pública, como para la relación entre la sociedad y la Policía", asegura. El déficit de agentes provoca más delitos e infracciones policiales, concluye.

