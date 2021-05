https://mundo.sputniknews.com/20210506/autopsia-revela-la-causa-de-muerte-del-esposo-de-la-reina-isabel-ii-1111922800.html

Autopsia revela la causa de muerte del esposo de la reina Isabel II

Autopsia revela la causa de muerte del esposo de la reina Isabel II

A casi un mes de su fallecimiento, la Casa Real del Reino Unido hizo público el certificado de defunción del príncipe Felipe. El informe, publicado en el... 06.05.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con esta información, el príncipe consorte murió debido a su "avanzada edad", lo cual no es de sorprender si se toma en cuenta que el esposo de la reina Isabel II tenía 99 años al momento de su fallecimiento. Así, el certificado no señala un motivo concreto que influyera en su deceso, algo común para las personas que fallecen de 80 años y más y que han estado bajo estricta vigilancia médica.El certificado médico, firmado por el jefe médico de la Casa Real, Huw Thomas, sugiere que el esposo de la reina no falleció debido a una causa identificable, incluido el problema de corazón por el que fue hospitalizado semanas atrás, y por el que tuvo que ser intervenido en un centro de salud de Londres. A pesar de su avanzada edad, había rumores que señalaban que el duque había fallecido debido a una enfermedad que se mantuvo en secreto. Incluso, algunas personas se preguntaban si había sido el COVID-19 el verdadero responsable de su muerte, a pesar de que el príncipe ya se había vacunado contra el coronavirus en enero de este 2021.Anteriormente, el Palacio de Buckingham había prometido informar a la población sobre lo relacionado con la salud del príncipe y comunicar "más anuncios a su debido tiempo".En un acto con apenas 30 invitados a causa de la pandemia, se celebró el pasado 17 de abril el funeral del duque de Edimburgo. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de San Jorge, en Windsor.

