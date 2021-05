https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111954780.html

Venezolanos consultados por Sputnik creen que reforma del CNE es una buena señal

Venezolanos consultados por Sputnik creen que reforma del CNE es una buena señal

CARACAS (Sputnik) — La incorporación de dos representantes de la oposición a la cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, integrada por cinco... 06.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-06T22:52+0000

2021-05-06T22:52+0000

2021-05-06T22:52+0000

américa latina

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106271/93/1062719384_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_9b5fb6400514f2f004de92a5f51a5c72.jpg

La mayoría de los ciudadanos que conversaron con esta agencia en Petare, un sector del este del Área Metropolitana en Caracas, confesaron desconocer quiénes serán los nuevos rectores del órgano electoral de su país."Yo no sé quienes son y a decir verdad yo ni sabía, pero realmente si es para bien que lo hagan, yo creo que deben unirse más. A mi lo único que me importa es que la situación está terrible, no se consigue casi trabajo y si se consigue trabajas 7 por 7 y no te quieren pagar nada, sino sueldo mínimo que no alcanza ni para una harina", dijo Caliz Tatiana Mendoza, de 38 años, a Sputnik.El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría oficialista) realizó una sesión especial en la que nombró a las 15 personas que conformarán por los próximos siete años el CNE, se trata de cinco principales, y 10 suplentes, dos por cada cargo.Los cinco principales son: Pedro Calzadilla, el presidente, Tania D' Amelio, Alexis Corredor, Enrique Márquez y Roberto Picón, estos dos últimos de oposición.Este cambio, aunque es evaluado de forma positiva, no deja de generar desconfianza entre quienes se definen como opositores al Gobierno.Por su parte, Iván Rodríguez, de 65 años, dijo que desconfía en la transparencia del órgano electoral."Si es para bien es bueno, creo que ese Consejo Nacional Electoral está manipulado por el asunto del Gobierno del oficialismo, con todo lo que ha pasado es casi increíble que esto se mejore", sostuvo.Este nombramiento se realizó de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores, previstas para este año, y se estima que la incorporación de dos rectores de las filas opositoras, como parte de la negociación, será clave para recuperar la participación de votantes, teniendo en cuenta que en las parlamentarias de 2020 se registró una de las más bajas de la última década, con solo el 30% del padrón electoral concurriendo a las urnas.

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111945348.html

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111934261.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

consejo nacional electoral de venezuela (cne), venezuela