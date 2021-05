https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111945348.html

Nuevo CNE en Venezuela: una ventana a la participación

Nuevo CNE en Venezuela: una ventana a la participación

Un camino espinosoDesde 1999, la Constitución de Venezuela establece que el CNE debe ser nombrado por el Parlamento y en caso de que no exista un consenso es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien lo elige.Sin embargo, desde 2003 el camino hacia el acuerdo político entre las fracciones de oposición y el Gobierno ha sido espinoso.Desde hace 12 años, la falta de pactos entre los diputados dejó en manos del TSJ el procedimiento para la designación de las autoridades de este órgano, y a partir de ese momento hasta 2020, el CNE no había tenido más de dos rectores opositores en un mismo período.En 2020, estuvieron brevemente dos rectores opositores nombrados por el TSJ, aunque uno de ellos, Rafael Simón Gutiérrez, renunció al cargo a menos de dos meses de su nombramiento.Decisión unánimeEl Parlamento está integrado por 277 diputados, de los cuales 253 son del oficialismo, 18 de la oposición y el resto de otras alianzas independientes.De acuerdo con la normativa, dos terceras partes deben estar de acuerdo para elegir a los rectores, pero esta vez toda la plenaria estuvo a favor del nombramiento, algo que tampoco había ocurrido antes.Este nuevo CNE surgió como parte de un acuerdo político que desde 2019 está en la mesa de negociación entre el Gobierno y una parte de la oposición, la misma que participó en las parlamentarias de 2020.Para el otro bando de la oposición, representado por el exdiputado Juan Guaidó, el nuevo órgano electoral carece de validez, por haber sido electo por un Parlamento que desconoce, y se niega a cualquier tipo de mediación.Sin embargo, para el parlamentario Julio Chávez, este último sector de oposición que él califica como "extrema derecha", se está quedando solo, pues sostiene, en lugar de buscar soluciones al conflicto político que atraviesa el país desde 2015, se ha aferrado al plan de una intervención extranjera y a la salida forzada del presidente Nicolás Maduro, como única vía para su existencia en el ejercicio político en Venezuela.Dos oposicionesSi bien la dirigencia política de oposición que está en el Parlamento ha sido duramente criticada por varios sectores tras decidir separarse y sentarse a negociar con el Gobierno, ha seguido adelante con sus planes.A juicio de Chávez, "la dirigencia opositora que se puso de espaldas al país, representada por Guaidó, fue sustituida por una legítima dirigencia, que al menos está volteando la mirada al país y valora la importancia del poder legislativo para construir caminos de diálogos, consensos y acuerdos".En base a esto, y considerando que Guaidó ha perdido apoyo de la población en los últimos tres años, Chávez cree que en las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores, la masa crítica de la oposición dará la espalda a los llamados de abstención que han causado mella en la participación electoral desde 2018."Creo que al final esos sectores mayoritarios de la oposición que no quieren la violencia, que lo que quieren es trabajar en paz en nuestro país, van a participar en las nuevas elecciones. Seguramente va a haber una importante participación de las bases opositoras que se sienten traicionadas", dijo el parlamentario.Participación versus abstenciónPedro Calzadilla es el presidente del nuevo CNE, electo el pasado 4 de mayo por el Parlamento, un hombre que ha hecho carrera política en las filas del oficialismo desde 2007.En tanto, Tania D'Amelio, quien entró al CNE en 2009 tras renunciar a su militancia al PSUV, preside uno de los órganos más importantes de la arquitectura electoral del país, la Junta Nacional Electoral, que se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos comiciales y de referendos.Los cinco rectores principales, los dos anteriores y Alexis Corredor, han sido vinculados al partido de Gobierno.En este momento, la mirada está puesta en la presencia de Enrique Márquez, que preside la Comisión de Participación Política, usualmente encabezada por un opositor (2016), y Roberto Picón, ambos asociados a la oposición, el primero exdiputado y el segundo asesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un hombre que en 2017 estuvo preso durante seis meses por motivos políticos.Este año habrá elecciones y se estima que la incorporación de dos rectores de las filas opositoras como parte de la negociación será clave para recuperar la participación de votantes, teniendo en cuenta que en las parlamentarias de 2020 se registró una de las más bajas de la última década, con solo el 30% del padrón electoral concurriendo a las urnas.

