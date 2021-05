https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111935196.html

El apoyo de EEUU a la liberación de patentes "es un hito histórico"

BUENOS AIRES (Sputnik) — La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de acompañar la liberación de patentes para las vacunas contra el COVID-19 es... 06.05.2021

"Primero [la decisión de Biden] es un hito histórico, jamás Estados Unidos ha apoyado una solicitud de este tipo, esto claramente marca una posibilidad y oportunidad para todos los países que venimos solicitando esta liberación de patentes avanzar en esa línea", dijo la funcionaria en conferencia de prensa junto con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.Vizzotti, por su parte, recordó que esa es una posición que Argentina mantiene en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2006.Tarragona destacó también que la Unión Europea dijo este 6 de mayo que estaban preparados para dar la discusión sobre las patentes, pero añadió que ambos anuncios "no implican nada todavía en los hechos".El 5 de mayo, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó que el Gobierno de Biden apoya la suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, a pesar de que "cree firmemente" en ellas, debido a la situación extraordinaria que ha planteado la pandemia del coronavirus.La funcionaria argentina explicó en la conferencia de prensa que ahora resta que Estados Unidos refleje su postura en los textos en los que se está discutiendo la propiedad intelectual en la OMC, así como la internalización de ese texto, en caso de que se apruebe, a las normas locales para que se traduzca en una posibilidad concreta de producción y transferencia de tecnología.Eso, destacó, permitiría, al menos a los países que tienen capacidad de producción, como Argentina, avanzar en la fabricación local de vacunas.Tarragona dijo que no es un proceso corto ni sencillo, pero que es necesario debido a que ha sido muy injusta la distribución de la vacuna contra el COVID-19 y hay muchos países que no van a tener dosis casi hasta 2023.Asimismo, señaló que "abre una posibilidad muy importante para los desarrollos locales" que tiene Argentina, debido a que el proceso de patentes es muy complejo.Sobre eso detalló que cada vacuna no tiene una sino decenas de patentes en su propia constitución, por lo que avanzar en un proceso local de desarrollo podría estar implicando violar cualquiera de ellas sin saberlo.Es una "tremenda oportunidad" para volver a posicionar a la Argentina en este tema, concluyó.

