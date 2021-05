https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111933094.html

La empresa española busca ser otra tras la crisis

La empresa española busca ser otra tras la crisis

BILBAO, ESPAÑA ‌(Sputnik) — La economía española fue una de las más afectadas por la pandemia en 2020, por la especial incidencia del virus en el país y su... 06.05.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, el Gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Podemos se propuso atenuar en esta ocasión y en la medida de lo posible las situaciones dramáticas registradas en la crisis financiera de 2008 que, por ejemplo, dejó un reguero de desahucios en familias de todo tipo.En el segundo plan de choque de aquel vertiginoso marzo de 2020, el Ejecutivo español suavizó las condiciones para acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y, de paso, introdujo para siempre ese término en el vocabulario cotidiano de los españoles.En resumen, el ERTE permite prescindir de parte de la plantilla temporalmente sin despedirla, siempre que esté motivado por razones de fuerza mayor, como es el caso de la pandemia, que afecten a la actividad de la empresa.El empleado cobra una prestación a cargo del Estado; y la empresa, por su parte, se ahorra tener que pagarle un sueldo y lo "rescata" de esta situación cuando pueda reanudar su actividad.Este mecanismo fue utilizado por todo el sector hotelero y hostelero, por ejemplo, en los peores momentos de los estrictos cierres decretados por la pandemia en España.La cuantía máxima que se cobra supera ligeramente los 1.000 euros y, si se tienen dos o más hijos, puede llegar hasta los 1.400.Tras los erte, los ereSin embargo, con la llegada de 2021 muchos cierres temporales y reducciones de horarios fueron cesando y llegó la dura realidad: las empresas tenían que ajustar su plantilla a la nueva situación, incluso algunas de ellas arrastraban situaciones complicadas antes de que estallara la pandemia.En los primeros meses de 2021, se calcula que más de una veintena de grandes compañías que operan en España, nacionales o no, han planteado despidos colectivos que se estima que podrían afectar en conjunto a casi 30.000 trabajadores.El sector que con diferencia tiene más peso en este triste ranking es el de la banca, que se lleva casi dos terceras partes de la escabechina.En algunos casos, las ofertas de máximos planteadas por las direcciones se están negociando estas semanas, como es el caso de la recién fusionada Caixabank, que absorbió recientemente a Bankia, la entidad que se llevó la mayor parte de las ayudas del Estado en la anterior crisis financiera.En este mismo sector, se negocia estas semanas la salida de 3.800 empleados del banco vasco BBVA que, pese a ser la mayor institución financiera de México y contar con franquicias líder en numerosos países de Latinoamérica, plantea esta reducción solo para el territorio español.La psicóloga Nadia del Real, del centro TAP (Tratamiento Avanzado Psicológico) de Madrid, explica que está viendo últimamente este tipo de casos con frecuencia y que se plantean siempre en varias fases que comienzan con un primer aviso por parte de la empresa, sin especificar quiénes serán finalmente los despedidos.Respecto a los pacientes que llegan a su consulta ya con el despido en la mano, Del Real señala que se trata profesionalmente como un duelo y que, al tratarse de despidos masivos, "ayuda a colocar a la persona en algo ajeno al proceso, es decir no me están despidiendo por algo que yo haya hecho, si no que son las circunstancias".Recolocarse por leyEn España, el Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas que pongan en marcha procesos de despido de 50 trabajadores o más a contratar un plan de recolocación externo para ayudar a los empleados afectados a volver al mercado laboral.La contratación de estos planes es obligatoria para las empresas, pero sumarse a ellos es algo voluntario para los trabajadores despedidos.Algunos de estos planes son coordinados por Natalia March, la directora de operaciones de LHH, la consultora del Grupo Adecco especializada en recolocación. March explica a Sputnik que insisten mucho en lo que llama el "mercado oculto", ya que "la mayoría de las ofertas están allí y la vía principal es la red de contactos, que enseñamos a activar", señala.Tanto es así que recuerda cómo las ofertas llamadas del "mercado abierto", es decir las que se pueden ver publicadas "llegaron a descender en un 70%, durante los meses más duros de la pandemia, en marzo o abril de 2020", asegura.El pasado 1 de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó en un mensaje de Twitter que "esta crisis nos ha enfrentado con un modelo laboral caduco, basado en la precariedad, la temporalidad y la desigualdad", para a continuación recordar que desde su departamento se trabaja para cambiar este modelo.Desde otros ámbitos del Gobierno, también se viene mencionando que se pretende aprovechar este momento de cambio para que los posteriores ciclos económicos no se tengan que resolver desde el mundo de la empresa con reducciones de plantilla, como vino ocurriendo hasta ahora. Esta es solo una de las encrucijadas a las que se enfrenta la economía española en estos decisivos años que tiene por delante.

