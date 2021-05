https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111924384.html

Asamblea de Ecuador censura a exministro de Salud por mal manejo de crisis del COVID-19

QUITO (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Ecuador censuró al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, quien no podrá volver a ocupar cargos públicos por dos... 06.05.2021, Sputnik Mundo

La censura, por incumplimiento de funciones, incluida la mala conducción de la crisis sanitaria del COVID-19, se dio luego de nueve horas de debate.Zevallos fue notificado, pero no asistió a la sesión virtual para defenderse.Tras la censura Zevallos no podrá ocupar ningún cargo público en Ecuador por un periodo de dos años.Zevallos renunció en febrero pasado en medio de una ola de críticas por el plan de vacunación contra el COVID-19 así como la inmunización de personas que no estaban dentro del grupo prioritario, como familiares, amigos y personas de altos círculos sociales.En contra del ahora exministro se presentaron varias denuncias en la Fiscalía de Ecuador, por el presunto delito de tráfico de influencias en la distribución de vacunas.

