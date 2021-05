https://mundo.sputniknews.com/20210505/turquia-transforma-su-dron-en-kamikaze-para-lanzarlo-desde-aviones-no-tripulados--fotos-1111903679.html

Turquía transforma su dron en kamikaze para lanzarlo desde aviones no tripulados | Fotos

Turquía transforma su dron en kamikaze para lanzarlo desde aviones no tripulados | Fotos

Turkish Aerospace ha presentado una versión kamikaze de su dron objetivo no tripulado Simsek, diseñado para estrellarse contra el blanco al tiempo que su ojiva... 05.05.2021, Sputnik Mundo

El dron objetivo Simsek original, impulsado por un pequeño motor turborreactor,se empezó a desarrollar en 2009 para probar las capacidades de los sistemas de defensa aérea navales y terrestres y de los misiles aire-aire lanzados desde un caza. Es capaz volar a unos 740 km/h y operar a entre 300 y 4.500 metros de altitud.La versión kamikaze del Simsek la reveló el director ejecutivo de Turkish Aerospace, Temel Kotil, en abril durante una entrevista con la CNN Turk. "Puede transportar cinco kilogramos de explosivos y volar alrededor de 100-200 kilómetros cuando se lanza desde un vehículo no tripulado", señaló Kotil, y agregó que al año la compañía produce unos 100 drones de este tipo.Originalmente, al igual que muchos drones objetivo de su clase, el Simsek fue diseñado para un sistema de lanzamiento de catapulta que se instala en tierra y en barcos. El nuevo dron kamikaze, a su vez, también se ha integrado en el avión no tripulado Anka.Otra posible plataforma de lanzamiento es el dron bimotor Aksungur, también de Turkish Aerospace.De dron kamikaze a misil de cruceroEl lanzamiento del dron kamikaze desde otra aeronave no tripulada no solo amplía su alcance. También aumenta la capacidad de supervivencia del vehículo de lanzamiento. Ahora es capaz de atacar objetivos en un rango de separación mayor. El método de orientación utilizado por este Simsek se desconoce. No obstante, la versión del dron objetivo cuenta con un canal de datos de visión directa que puede funcionar a 50 kilómetros de distancia de la estación de control terrestre. Además, puede operar en modos totalmente autónomos al volar sobre puntos de referencia preseleccionados a velocidades y altitudes concretas. La gran velocidad, mejor maniobrabilidad y fabricación económica hacen pensar que el vehículo no tripulado podría ser utilizado como un misil de crucero de bajo costo lanzado por drones, señala el columnista del portal The War Zone Thomas Newdick. De acuerdo con el periodista, este concepto goza de cada vez más popularidad.

