https://mundo.sputniknews.com/20210505/que-la-fuerza-te-acompane-una-luchadora-de-la-ufc-se-viste-de-la-princesa-leia--foto-1111886289.html

¡Qué la fuerza te acompañe! Una luchadora de la UFC se viste de la princesa Leia | Foto

¡Qué la fuerza te acompañe! Una luchadora de la UFC se viste de la princesa Leia | Foto

La luchadora de artes marciales mixtas de EEUU, Jihn Yu Frey, ha interpretado la icónica imagen de la princesa Leia en el cautiverio de Jabba el Hutt de la... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T02:50+0000

2021-05-05T02:50+0000

2021-05-05T02:50+0000

estilo de vida

ufc

mma

star wars

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1111886245_0:0:842:474_1920x0_80_0_0_13664adf988bd0377a31a0c181a3aa5f.jpg

Frey apareció vestida con un bikini de metal con los personajes de la franquicia a su fondo tal y como aparecen en el sexto episodio de Star Wars.La luchadora felicitó a los usuarios con motivo del 4 de mayo, día no oficial de Star Wars. La fecha para esta celebración se eligió debido a un juego de palabras: May the fourth (4 de mayo, en inglés) suena muy similar en el lenguaje de Shakespeare al comienzo de la famosa frase May the force be with you (Que la fuerza te acompañe) utilizada innumerables veces a lo largo de la saga.Frey es conocida por sus actuaciones en Invicta FC. Debutó en la UFC en junio de 2020. No tuvo éxito en sus dos primeros combates y no ganó su primera pelea dentro de la organización hasta marzo de 2021. La atleta tiene diez victorias y seis derrotas en MMA.En noviembre de 2020, el portal The Things nombró a Frey la representante femenina más atractiva de las MMA.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ufc, mma, star wars, deportes