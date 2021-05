https://mundo.sputniknews.com/20210505/pablo-iglesias-dimite-y-famosos-de-espana-y-mas-alla-reaccionan-en-twitter--1111909993.html

Pablo Iglesias dimite y famosos de España y más allá reaccionan en Twitter

Tras el mal resultado que obtuvo la coalición de izquierdas Unidas Podemos en las elecciones que celebró Madrid el 4 de mayo para elegir a los miembros de la... 05.05.2021, Sputnik Mundo

El Partido Popular (PP) arrasó en las urnas el 4 de mayo (#4M) y obtuvo 65 de los 136 escaños en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad por el PP, resultó reelecta por ser la candidata del partido que mayor votos recibió en los comicios locales para la Asamblea, y seguirá gobernando la región con el doble de escaños que en los pasados comicios, en 2019.Aunque Unidas Podemos obtuvo tres escaños más que en 2019, Iglesias, líder nacional de la lista regional, anunció que abandonaba sus cargos. "Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional", declaró Iglesias en su discurso.Iglesias también aseguró que lo han convertido en un "chivo expiatorio" y que no quiere ser "un tapón para la renovación de liderazgos".Posiblemente uno de los más notorios comentarios de apoyo que recibió en Twitter haya sido el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien también es su pareja, madre de sus hijos y compañera de partido. "No olvidamos quienes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí", escribió Montero.Pero la suya no fue la única respuesta que provocó su dimisión. En el ámbito político también se expresó el diputado del Congreso y activista español Gabriel Rufián, perteneciente a la plataforma Súmate, que apoya la independencia de Cataluña.Desde la academia, Javier Dómenech, historiador, activista y político español, dijo que "sólo el tiempo permitirá valorar todo lo que [Iglesias] ha hecho. También manifestó su opinión el argentino Pablo Gentili, doctor en Educación, quien aseguró que Iglesias "ha transformado la democracia española".Entre los artistas que expresaron su sentir en Twitter, está el cantautor español Ismael Serrano. Y el actor, guionista y escritor español Carlos Bardem.

