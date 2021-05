https://mundo.sputniknews.com/20210505/nos-han-hecho-sufrir-una-madre-tumba-a-la-seguridad-social-con-sentencia-sin-precedentes-1111889063.html

"Nos han hecho sufrir": una madre tumba a la seguridad social con sentencia sin precedentes

"Nos han hecho sufrir": una madre tumba a la seguridad social con sentencia sin precedentes

El Tribunal Superior de Andalucía condena al INSS a revocar una sentencia contra una joven granadina acusada de fraude por empezar a trabajar en la empresa de... 05.05.2021, Sputnik Mundo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la sanción impuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a una empresa familiar granadina que, en 2016, contrató a la hija de uno de los propietarios. En ese momento, ella tenía 16 años y estaba a punto de dar a luz, lo que le posibilitaba cobrar la prestación por maternidad. La contratación de la joven, que acababa de dejar sus estudios de "motu proprio" provocó una inspección de la Seguridad Social, que emitió un acta de infracción que posteriormente fue validada por un por el Juzgado de lo Social de Granada. Ahí es cuando empieza la lucha de esta familia y de una joven madre por el reconocimiento de sus derechos.La lucha de esta familia no ha sido en vano. "Entendemos que hay que trabajar contra el fraude, pero aquí no hubo trampa ni cartón. Fue un jarro de agua fría cuando nos llegó la sanción. ¿Qué padre no querría ayudar a su hija?", plantea Paco Álvarez, propietario de la empresa y padre de Magdalena. O estudias o trabajas"Es normal, ¿qué joven de 16 años quiere seguir yendo al instituto cuando está embarazada?, ella se puso a trabajar y para eso contó con la posibilidad de ser auxiliar de administración en la empresa de su padre", plantea Javier Gil, Jefe de Administración de la empresa. Suyas fueron las primeras iniciativas contra la iniciativa del INSS, que multaba a la empresa con 6.000 euros y obligaba a la joven madre a devolver toda su pensión por maternidad más intereses, "algo que sigue haciendo cada mes". Hoy, la joven sigue trabajando en la misma empresa, en el mismo puesto, al que regresó tras su permiso, lo que despeja cualquier sombra de fraude. "Estábamos dispuestos a remover Roma con Santiago porque habíamos actuado legalmente", relata Paco Álvarez, el padre. Al frente de este pulso contra la administración se puso Ismael Istambul, del despacho Iberum Abogados de Granada. Istambul llevó el recurso contra el recurso de la Seguridad Social hasta el TSJA. "El INSS y el Tribunal, ni cortos ni perezosos, deciden actuar con esta sentencia de una manera ejemplarizante", explica el abogado. "Fueron con toda la artillería a por esta joven, sin una investigación neutral y con presunciones de fraude. Ahora, el reconocimiento para nosotros del TSJA supone un varapalo fuerte para la Administración".Lo cierto es que los abogados sabían que estaban ante una carrera de fondo, la ley estaba de su lado, teniendo en cuenta que la joven madre era menor de edad. Desde 2015, un Real Decreto Legislativo estableció en su Artículo 178 que las menores de 21 años no precisaban de una cotización mínima para recibir la pensión. "Es un mecanismo para proteger a las jóvenes madres que la Seguridad Social estaban ignorando directamente, por sistema", señala Istambul. De la legalidad a la indefensión hay solo un pasoQue la ley estaba del lado de Magdalena y su familia es un hecho que no frenó a la inspección de la Seguridad Social y a los juzgados en una primera instancia. La ley protege a una madre de 16 años que se ve obligada a empezar a trabajar, lógicamente, a propósito de su embarazo. La buena situación económica de la familia le permitió librar esta batalla que, sin precedentes, pone la victoria de su lado. Hay que tener en cuenta que "el problema es que entre la legislación y la vida real hay demasiado espacio. Hacen falta más fondos económicos en la Justicia, hace falta más voluntad política para que las reformas se hagan no solo en el papel y también cultura social", señala Istambul. El caso de Magdalena es el mejor ejemplo.La que iba a ser una sentencia ejemplarizante contra el inexistente fraude de la joven madre ha tenido un efecto boomerang. "La noticia está teniendo mucho impacto en el mundillo, coloquialmente podemos decir que esta victoria sobre el INSS sienta precedentes", presume Istambul, que duda sin embargo del efecto inmediato en un aparato tan "sistemático, gigantesco y ciego como es la Administración del INSS".Tan importante es evitar posibles fraudes como erradicar actuaciones abusivas de la Administración que, en este caso, discriminaban a una joven a la hora de insertarse en el mercado laboral. "Imagina como lo hemos pasado. Hoy no me arrepiento de nada, volvería a tener a mi hijo, pero nos han hecho pasarlo mal, hemos dudado de todo", recuerda Magdalena que ahora, ha vuelto a retomar sus estudios.

