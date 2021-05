https://mundo.sputniknews.com/20210505/microsoft-sentencia-a-muerte-al-iconico-reproductor-multimedia-adobe-flash-player-1111903378.html

Microsoft sentencia a muerte al icónico reproductor multimedia Adobe Flash Player

Microsoft sentencia a muerte al icónico reproductor multimedia Adobe Flash Player

El propio Microsoft informó en su blog oficial de que la primera actualización, llamada KB4577586, llegará en junio y eliminará Adobe Flash Player en las versiones 1809 o superiores de Windows 10. La segunda actualización se instalará automáticamente en todos los dispositivos en julio y borrará el programa de las versiones 1507 y 1607 del sistema operativo. La versión 21H1 de Windows, bautizada como May Update, vendrá sin Flash Player. Microsoft y Adobe dejaron de dar soporte técnico de Flash en diciembre de 2020, y en enero de 2021 comenzó a bloquear todo el contenido de este formato. Si ya dejaste de utilizar este programa, puedes eliminarlo en cualquier momento. Para esto, simplemente tienes que instalar el parche KB4577586, disponible para descargar en el catálogo oficial de Microsoft. Pero, ¿qué puedes hacer si quieres evitar que se te elimine el programa? Simplemente tienes que desactivar las actualizaciones automáticas de Windows en el menú de los ajustes, aunque no se recomienda hacerlo. También se sabe que las versiones de Adobe Flash instaladas manualmente no se eliminarán del sistema.Las páginas web que todavía usan la tecnología Flash —aunque la mayoría opta ya por las alternativas más seguras y estables, como HTML5 o WebGL— también dejarán de utilizarla en el futuro próximo, y es que esta herramienta a menudo se utiliza por los hackers para piratear ordenadores o minar criptomonedas. Asimismo, tiene ciertas vulnerabilidades que permiten a los ciberdelincuentes instalar programas espía en los dispositivos.

