https://mundo.sputniknews.com/20210505/melinda-gates-podria-convertirse-en-la-segunda-mujer-mas-rica-del-mundo-tras-divorciarse-1111910937.html

Melinda Gates podría convertirse en la segunda mujer más rica del mundo tras divorciarse

Melinda Gates podría convertirse en la segunda mujer más rica del mundo tras divorciarse

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa, la filántropa y activista Melinda Gates, anunciaron su ruptura tras 27 años de matrimonio. Ahora, Melinda... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T18:07+0000

2021-05-05T18:07+0000

2021-05-05T18:07+0000

economía

divorcios

gente

riqueza

bill gates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1111910426_0:55:2867:1667_1920x0_80_0_0_45d7e2e9c62b562644c0f3d406e088f8.jpg

El patrimonio neto de Bill Gates se estima en más de 130.000 millones de dólares. Por su parte, la Fundación Bill y Melinda Gates tiene un capital que ronda los 50.000 millones. También se sabe que Melinda no tiene previsto dejar de ser parte de la organización benéfica.El medio Bloomberg informó de que la compañía de inversiones Cascade Investment, fundada por Gates, había transferido a Melinda bonos por un valor de 1.800 millones de dólares. En particular, se trata de las acciones del Ferrocarril Nacional de Canadá (1.500 millones) y las del concesionario de automóviles más grande de EEUU, Autonation (300 millones). En general, Cascade Investment posee acciones valoradas en más de 50.000 millones de dólares.Al mismo tiempo, la mujer podría heredar el 50% de la fortuna de su esposo —el cuarto hombre más rico del mundo—, pues en una petición de divorcio, filtrada por el medio TMZ, se lee que los dos no firmaron un acuerdo prenupcial antes de que se casaran en 1994. Solo tienen un contrato de separación que firmaron no hace mucho. Y de acuerdo con las leyes del estado de Washington, donde reside la pareja, la fortuna debe dividirse por iguales, pues se considera que todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad de ambos cónyuges.En particular, la mansión en la que vive la pareja, ubicada en Medina, en la orilla del lago Washington, se estima en unos 130 millones de dólares. Los Gates también son propietarios de varias casas de verano, como una casa de playa a las afueras de San Diego (43 millones), un rancho en Florida (59 millones) y otro rancho, de 200 hectáreas, ubicado en Wyoming. La pareja también tiene varios jets privados y una colección de automóviles de lujo, entre ellos un raro Porsche 959, valorado en dos millones de dólares. Bill Gates también es el mayor propietario de tierras de cultivo de EEUU: había adquirido tierras agrícolas en 19 estados del país. Sus haciendas más grandes se encuentran en Luisiana (28.000 hectáreas), Arkansas (19.000 hectáreas) y Nebraska (8.000 hectáreas).De esta manera, Melinda podría convertirse en la segunda mujer más rica del planeta, solo por detrás de la propietaria de la mítica marca de cosméticos L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers, cuya fortuna asciende a 82.900 millones. Bill y Melinda Gates se conocieron en 1987, cuando la mujer comenzó a trabajar en Microsoft como gerente de producto en Nueva York. Se casaron siete años después, después de lo cual Melinda dejó el trabajo para dedicarse a criar a sus hijos. En 2000, Bill y Melinda crearon una fundación de caridad privada que se dedicó a la erradicación de la pobreza y participó en numerosas iniciativas educativas y sociales. Ahora Melinda es una exitosa emprendedora, filántropa y activista por los derechos de la mujer. En 2005, junto con Bill Gates y el cantante de U2, Bono, fue declarada persona del año por la revista Time. Y en 2006, fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias.

https://mundo.sputniknews.com/20210301/maria-sharapova-entre-las-10-mujeres-mas-ricas-de-rusia-que-construyeron-su-riqueza-1109362382.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

divorcios, gente, riqueza, bill gates