Forocoches envía grupos de mariachis a las sedes de Podemos y Ciudadanos | Vídeos

Los mariachis de Forocoches han vuelto. Poco antes de conocerse los resultados de las elecciones madrileñas, una cuadrilla apareció frente a la sede de Podemos... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T10:45+0000

2021-05-05T10:45+0000

2021-05-05T10:45+0000

españa

4m: elecciones a la comunidad de madrid

la comunidad de madrid

unidas podemos

mariachi

ciudadanos

elecciones

madrid

pablo iglesias

La noche electoral del 4 de mayo en Madrid se convirtió en la noche de Isabel Díaz Ayuso. La candidata del PP cosechó 65 escaños y pintó el mapa de la comunidad autónoma de color azul. Su alegría contrastaba con el ambiente en las sedes de Ciudadanos y el PSOE. Los primeros se quedaban sin representación en la Asamblea y los segundos perdían 13 escaños. Más Madrid, Vox y Unidas Podemos crecieron, pero el ánimo que desprendía cada uno era distinto. Felicidad entre los miembros de la formación verde y desasosiego entre los seguidores de los partidos de izquierda. Rozaba la pesadumbre en el cuartel de Unidas Podemos, donde Pablo Iglesias anunció que dejaba la política y sus cargos. "Cuando tu papel en la organización se ve limitado y moviliza lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones", ha dicho el ya expolítico.En medio de esta vorágine de emociones, la plataforma virtual Forocoches decidió poner una nota de humor a la velada electoral. Con el escrutinio todavía a la mitad, pero con tintes azules, un grupo de mariachis contratado por el foro digital apareció en la sede de Podemos, situada en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo. Cerca de las diez de la noche, los cinco músicos, con el atuendo tradicional y trompeta y guitarra en mano, comenzaron a entonar grandes clásicos de la música mexicana. Cielito lindo, La cucaracha, El rey o Rata de dos patas sonaron a las puertas del edificio de la formación morada. Todas ellas dedicadas a Pablo Iglesias.Para pagar a la banda, Forocoches realizó una campaña de micromecenazgo entre sus seguidores. En total, recaudaron 600 euros, aunque la actuación costó 150 euros. Desde el popular foro virtual dicen no tener ningún tipo de intención política. Su objetivo es "consolar" a los partidos políticos que no han obtenido un buen resultado electoral. No solo han acudido los mariachis a los cuarteles de Podemos. También han aparecido en la calle de Alcalá, frente a la sede de Ciudadanos. La cuadrilla ha entonado la canción Volver, volver entre otras. El partido ha perdido los 26 diputados que tenía en la Comunidad de Madrid. Las tonadas mexicanas también sonaron el 10 de noviembre de 2019, cuando dimitió Albert Rivera en noviembre de 2019. Entonces, pasaron de 57 a 10 escaños en el Congreso de los Diputados.Los mariachis de Forocoches se han convertido en algo habitual en las horas previas a conocer los resultados. En las elecciones del 28 de abril de 2019, acudieron a la sede del PP. Incluso, se han visto más allá de las citas electorales. Durante la crisis interna del PSOE en 2016, que llevó a Pedro Sánchez a dimitir como secretario general, una cuadrilla de músicos fue mandada para cantarle al actual presidente del Gobierno.

la comunidad de madrid

madrid

4m: elecciones a la comunidad de madrid, la comunidad de madrid, unidas podemos, mariachi, ciudadanos, elecciones, madrid, pablo iglesias