"Está para hacerle padre": los audios de una abuela sobre el novio de su nieta arrasan en Twitter

Aunar tecnología y tercera edad puede dar lugar a todo tipo de situaciones. Algunas surrealistas, otras desconcertantes. Pero, una gran parte, hilarantes. Es el caso de los audios que compartieron una joven y su abuela de Tomelloso (Ciudad Real) a través de Whatsapp. Como mínimo, despiertan una sonrisa en todo aquel que los escucha.La historia comienza cuando la mujer decide abrirse una cuenta en Instagram. En la red social encontró una fotografía del novio de su nieta, futbolista del Atlético Tomelloso. Al parecer, le da el visto bueno. "Menudas piernas tiene, qué fuerza tiene que tener, madre mía", comienza la señora, quien ha visto alguna imagen más. "He visto tres o cuatro fotografías de él, está muy bien", continúa. Su interlocutora estalla en una retahíla de carcajadas virtuales. Eso sí, la conversación no acabó ahí. La mujer vuelve a fijarse en el físico del deportista. "Cuando te coja y te dé un apretón te tienen que crujir los huesos. Menos mal que son apretujones de amor, que eso te pone los pelos de punta. Menudo está el tío, qué nalgas tiene, madre mía", añade la simpática tomellosera. El intercambio abuela-nieta sigue. La joven, que ha compartido los audios por Twitter, avisa que vienen curvas. "Está para hacerle padre. Tiene mucho peligro. Un tío de estos te coge y te desarma en un instante", asevera la mujer con total naturalidad. No obstante, en la despedida, admite que lo mejor es no prestarle demasiada atención. "No hagas caso de mí, que estoy un poco loca. Pero los locos y los muchachos dicen la verdad", sentencia la manchega. La divertida charla se ha convertido en un fenómeno viral. Más de 23.000 'me gusta' avalan el hilo de Twitter. Los comentarios se acumulan y no paran de salirle seguidores a la mujer. "Ídola", "soy fan de tu abuela" o "máquina" son algunos de los mensajes que le han dedicado los usuarios de las redes sociales. Y muchas risas. Y es que es casi imposible no curvar la comisura de los labios.

