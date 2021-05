https://mundo.sputniknews.com/20210505/el-primer-objetivo-de-la-cia-en-cuba-1111884618.html

El primer objetivo de la CIA en Cuba

La lista de los atentados contra Fidel Castro, cometidos o planeados, es amplia y variada: desde cigarros envenenados y plantillas envenenadas, hasta equipos... 05.05.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, ahora han surgido nuevos detalles de los archivos desclasificados de la CIA sobre el primer plan de este tipo, que tenía como objetivo al hermano de Fidel, Raúl Castro, en julio de 1960, solo un año y medio después de la revolución.Una figura clave en la trama era el piloto José Raúl Martínez, un agente de la CIA. Cubana, la aerolínea nacional, le había elegido como piloto de un vuelo chárter de regreso de Castro, que estaba de visita en Praga, la capital checoslovaca en ese momento. Martínez compartió inmediatamente esta información con el agente de la CIA en La Habana, el estadounidense William Murray, quien la transmitió al cuartel general de la CIA en Langley.Sin embargo, la perspectiva de asesinar a Raúl Castro, jefe de las fuerzas armadas de la Cuba revolucionaria, le gustó a la CIA. La respuesta de Langley era decirle al piloto que tuviera un "accidente aéreo". La CIA se ofreció a pagar 10.000 dólares (unos 100.000 dólares a precios de 2021), y posiblemente más si fuera necesario, al finalizar el trabajo.A Martínez le pidieron que enviara un avión al océano Atlántico, y se dio cuenta de que le estaban induciendo a suicidarse por la muerte de un hombre. "De hecho, le dijo al agente: ‘Si me muero, ¿se asegurará de que mis dos hijos tengan una educación pagada?’", reveló Peter Kornbluh, el director del Proyecto de Documentación de Cuba del Archivo de Seguridad Nacional de EEUU.El agente estadounidense en La Habana respondió afirmativamente.Poco después de la salida de Martínez, el cuartel general de la CIA envió instrucciones actualizadas a La Habana exigiendo "no eliminar a Raúl Castro". Esto era problemático porque ya no había forma de contactar con el piloto. Mientras tanto, Raúl Castro ha sido la figura número dos del Gobierno cubano durante décadas. Llegó a la presidencia cuando Fidel Castro dimitió en 2008. Raúl Castro dejó su último cargo como jefe del Partido Comunista de Cuba a mediados de abril de 2021, a la edad de 89 años.

