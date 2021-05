https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111913332.html

Bolsonaro insinúa que China creó el coronavirus como parte de una "guerra química"

Bolsonaro insinúa que China creó el coronavirus como parte de una "guerra química"

R'IO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro insinuó, sin nombrar al país directamente, que China podría haber creado el nuevo... 05.05.2021, Sputnik Mundo

"Es un virus nuevo, nadie sabe si nació en un laboratorio o porque algún ser humano ingirió un animal inadecuado, pero está ahí; los militares saben lo que es la guerra química, bacteriológica y radiológica, ¿No estaremos enfrentándonos a una nueva guerra? ¿Cuál es el país que tuvo un mayor crecimiento del PIB? No se los voy a decir", dijo el presidente durante un acto en el Palacio del Planalto (la sede del Gobierno), según recoge el portal de noticias G1.A lo largo de toda la pandemia, Bolsonaro y su entorno han insinuado que China podría estar detrás de la creación del nuevo coronavirus, y que el país se estaría beneficiando de ello.El presidente también ha criticado en repetidas ocasiones la seguridad de las vacunas de este país asiático, causando un fuerte malestar diplomático.Durante un discurso improvisado este 5 de mayo, el líder brasileño también dijo que quien no defiende el tratamiento precoz contra el COVID-19 es "un canalla", a pesar de que no hay comprobación científica de la eficacia de ningún medicamento preventivo contra la enfermedad.La promoción del tratamiento precoz es uno de los puntos centrales de la comisión abierta en el Senado para investigar los posibles delitos, por acción u omisión, cometidos por el Gobierno de Bolsonaro durante la gestión de la pandemia.

asia, jair bolsonaro, china, brasil