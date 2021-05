https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111907855.html

Embajada de España, optimista ante posibilidad de una nueva temporada del turismo ruso

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de Madrid de comenzar a expedir visados Schengen de corta duración para los rusos es una noticia optimista para la posibilidad de... 05.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-05T16:54+0000

2021-05-05T16:54+0000

2021-05-05T18:17+0000

españa

covid-19

destinos

coronavirus

rusia

Este 5 de mayo el Consulado de España en Rusia anunció que, a partir del 12 de mayo, el Centro Español de Recogida de Solicitudes de Visados de BLS Internacional comenzará a recibir solicitudes de visas Schengen de corta duración —de 90 días por cada semestre, que antes de la pandemia solían expedirse para el turismo— y desde el 1 de junio empezará a expedirlas.Preguntado, sobre si en junio próximo los vacacionistas rusos podrían inaugurar una nueva temporada de turismo a España, el consejero respondió: "ojalá sea eso, desde luego la legislación actual permitiría eso".De la Morena recordó que el 3 de mayo pasado la Comisión Europea propuso que los Estados miembros suavicen las actuales restricciones de los viajes no esenciales a la UE, teniendo en cuenta el progreso de las campañas de vacunación y la situación epidemiológica en todo el mundo.En este contexto el consejero destacó que "las condiciones epidemiológicas en Rusia son muy buenas, gracias a sus vacunas y el control sanitario excelente que ha permitido mantener bajo control la enfermedad".No obstante, el comunicado del Consulado General de España precisa que "los solicitantes de visados tipo C o Schengen no podrán viajar a España u otros países mientras existan restricciones de entrada a la UE y países Schengen", debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

rusia

