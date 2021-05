https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111907670.html

Exministro de Salud de Brasil afirma que dimitió por el apoyo de Bolsonaro a la cloroquina

Exministro de Salud de Brasil afirma que dimitió por el apoyo de Bolsonaro a la cloroquina

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Salud brasileño Nelson Teich, quien dimitió en mayo del año pasado tras apenas 28 días en el cargo, aseguró este...

El exministro, quien en su momento alegó motivos personales, explicó ahora que su salida se debió a las diferencias con el presidente sobre el medicamento, que no tiene comprobación científica contra el COVID-19.Teich también afirmó que no sabía que el Ejército ya estaba produciendo cloroquina a larga escala y que nunca fue consultado sobre la distribución del medicamento: "Si lo hubiera sabido no hubiera dejado que pasase", aseguró.Bolsonaro siempre defendió el uso de la cloroquina como solución para el covid-19, arguyendo que no era necesario paralizar la actividad económica si había un medicamento que funcionaba, cosa que no está probada científicamente.El 4 de mayo compareció en la comisión del Senado el también exminsitro Luiz Henrique Mandetta, que estuvo al frente de la cartera de Salud en las primeras semanas de la pandemia, y aseguró que Bolsonaro dudaba de las proyecciones que apuntaban que habría decenas de miles de muertos si no se tomaban medidas firmes para frenar al coronavirus.En los próximos días también serán interrogados el sucesor de Teich en el ministerio, el general Eduardo Pazuello (el 19 de mayo), y el actual ocupante del cargo, Marcelo Queiroga (el jueves 6 de mayo).

