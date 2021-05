https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111903047.html

El presidente de México propondrá a Kamala Harris enfrentar la migración con inversión

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó la propuesta que le presentará a la vicepresidenta de EEUU, Kamala... 05.05.2021, Sputnik Mundo

"El tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo, que se atiendan las causas, que se apoye a nuestros hermanos vecinos de los países centroamericanos", dijo el mandatario en conferencia de prensa.El jefe de Estado confirmó además que recibirá a Harris el martes 8 de junio próximo, "pasando las elecciones" legislativas y municipales mexicanas, del domingo 6 de junio.El crecimiento de flujo de migrantes, se explica "porque tienen la esperanza de que con el cambio de Gobierno en EEUU [en enero pasado], se les va a dar facilidades, que se les va a dar la residencia con los mecanismos establecidos de refugio, de asilo".Con el fin de ordenar el flujo migratorio y atender las causas, "se requiere que haya trabajo, esperanzas, en los pueblos del sureste de México y Centroamérica, que la gente tenga posibilidades de trabajar y ser felices donde están sus familiares, sus culturas". Programas sociales por visasLa propuesta contempla exportar hacia los países centroamericanos los programa sociales mexicanos Jóvenes Construyendo —que otorga becas para aprendices de talleres— y Sembrando Vida —para cultivar árboles frutales y maderables—, un plan que beneficiaría con visas temporales de trabajo y hasta residencia en EEUU.La meta es ofrecer empleo a 1,2 millones trabajadores que tendrían la oposición de quedarse y arraigarse en sus comunidades: "La gente no se sale por gusto sino por necesidad", subrayó.Las autoridades mexicanas también ofrecen empleo en el programa Sembrando Vida, en la construcción el Tren Maya para impulsar el turismo en la península de Yucatán y en el tren interoceánico el Istmo del Tehuantepec, "pero son pocos los que se quedan porque ya taren un plan de llegar a EEUU desde que salen", lamentó.Otro objetivo es que los migrantes no tomen los riesgos de bandas del crimen organizado que acecha en la travesía hacia la frontera norte mexicana, añadió."Si se aplica el programa, que ayuda mucho, se les diera también como opción la expectativa, recompensa, esperanza, que pasando tres años de estar sembrando en sus tierras puedan tener derecho a una visa temporal para ir [a EEUU] y regresar, como lo hacen nuestros paisanos de la montaña de Guerrero y muchos pueblos de Oaxaca y otros estados" del sureste mexicano, relató.Los jornaleros mexicanos viajan al granjas estadounidenses y canadienses seis meses y regresan a trabajar sus tierras, explicó.La propuesta contempla además que, después de tres o cuatro años inscritos en los programa sociales, "ya puedan tener derecho a una residencia, si así lo deciden, a la doble nacionalidad".Finalmente reafirmó que "no se va a resolver el problema con medias coercitivas, además se requiere la fuerza de trabajo joven que no tienen Canadá ni EEUU".Las autoridades migratorias de EEUU de tuvieron en diciembre pasado a 74.020 migrantes, pero este año la cantidad se disparó a 172.321 en marzo pasado, según cifras de la patrulla fronterizaEn el caso de los menores de edad detenidos en el país vecino el número se cuadruplicó, de 4.993 en diciembre a 18.890 en marzo de 2021.

