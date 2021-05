https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111902597.html

Cientos de veteranos del militarizado Israel protestan abandono del Gobierno

TEL AVIV (Sputnik) — Este 5 de mayo cientos de exmilitares israelíes con discapacidad se manifestaron frente al parlamento en Jerusalén y la División de... 05.05.2021, Sputnik Mundo

Este panorama desolador, de hombres jóvenes y menos jóvenes, algunos en sillas de ruedas, algunos con muletas y otros cuyas secuelas de las guerras y el conflicto no se perciben a simple vista, sucede tres semanas después de que el veterano Itzik Saidian, de 26 años y con estrés postraumático, se prendiera fuego frente a la oficina del Ministerio de Defensa de Petaj Tikva.Saidain se roció con líquido inflamable y se incendió como protesta por el trato que recibió de las instituciones israelíes a lo largo de los años, la burocracia interminable y lo que su historia deja ver como negligencia a la hora de reconocer las secuelas que le dejó su participación en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás, o lo que en Israel se conoce como Operación Margen Protector.En estos días, Saidain continúa agonizando en el hospital Tel Hashomer Sheba, en la región central del país, y otros en situación similar han salido a las calles a protestar una relación institucional que consideran los maltrata.Nada nuevo bajo el solEl Gobierno actual prometió reformas en los derechos de los veteranos con discapacidad y éstas han sido congeladas mientras los ministerios de Defensa y Finanzas discuten sobre los presupuestos.Durante la protesta frente a la Knéset (parlamento israelí) los veteranos intentaron entrar en el edificio, según informó la televisión estatal, con la oposición de los guardas de seguridad.Tras esa intentona, los manifestantes procedieron a bloquear varias arterias principales de Jerusalén, incluyendo la muy crítica entrada a la ciudad, que aún sin manifestaciones se embotella con facilidad.Salid a la calleEl diputado laborista Omar Bar-Lev había dicho a la comunidad de veteranos, según la plataforma de noticias Walla!, días antes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había declarado que trataría de encontrar los 3 millones de shékels (unos 919.000 $) necesarios en las próximas semanas. Y agregó que "si no trae el dinero, ya saben qué hacer —salir a la calle".La Policía recibió informes de que uno de los manifestantes en Petaj Tikva amenazaba con hacerse daño a si mismo con una lata de gas y si bien llegaron junto con los servicios de emergencias de la Estrella de David Roja, para evitar otro lamentable incidente como el de Saidian, reportaron que las latas del lugar tenían agua en el interior y no gas.A pesar de las precauciones hubo violencia cuando los bomberos enviados al terreno recibieron pedradas de los que protestaban, según informó el diario Maariv.El nuevo plan propuesto por el Ministerio de Defensa, que se está discutiendo sin fin, pide unos 350 millones de shékels (aproximadamente 107 millones de dólares) para tratar y apoyar a los veteranos con discapacidad y sus familias, con énfasis en aquellos que sufren estrés postraumático.Además, pide 60 miembros más en el equipo de personas, más 18 soldados en el centro de rehabilitación de Defensa, para reforzar y mejorar el servicio en el bienestar social y rehabilitación física.

