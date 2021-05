https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111896735.html

El canciller de Cuba cuestiona el interés de EEUU en tema de derechos humanos en la isla

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las acusaciones de violación de derechos humanos en la isla hechas por el secretario... 05.05.2021, Sputnik Mundo

"Si el Sec. Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo económico y las 243 medidas aplicadas por el Gobierno anterior, vigentes hoy en medio de la COVID-19. Restablecería servicios consulares y la reunificación familiar", escribió el titular cubano de Exteriores en su cuenta de Twitter.Durante el encuentro virtual de la 51 Conferencia del Consejo de las Américas, Blinken aseguró que EEUU "continuará abogando por los derechos del pueblo cubano", incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión en la isla.A su vez, el jefe de la diplomacia estadounidense instó a los países miembros de esta organización empresarial, "a ver a periodistas, defensores de derechos humanos y ONGs [en Cuba], "como socios, no como adversarios".Una vez más, Blinken criticó a los Gobiernos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, por lo que calificó de "vulneración de los derechos humanos".Por su parte, las autoridades cubanas han rechazado los argumentos de Washington, y califica de "agentes pagados desde el extranjero" a personas que abogan por la desestabilización de la sociedad cubana.También descalifica la labor que desde dentro de la isla, realizan personas que distribuyen información a medios de comunicación en redes sociales asentados en EEUU y otros países que responden, según las autoridades, a un plan de "golpe blando" que busca derrocar al Gobierno.El pasado 5 de abril, la Cancillería cubana convocó al Encargado de Negocios de EEUU, Timothy Zúñiga-Brown, para expresar su rechazo al informe sobre Derechos Humanos emitido el 30 de marzo por el Departamento de Estado de ese país.Durante ese encuentro, el director general a cargo de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Carlos Fernández de Cossío, rechazó las alegaciones de Washington considerándolas "engañosas y politizadas".Según la Cancillería de la isla, el Gobierno de EEUU se aprovecha "de modo oportunista de un tema tan sensible como los derechos humanos para su política de agresión contra países que no se subordinan al Gobierno estadounidense, y que defienden el derecho soberano de sus pueblos a la libre determinación".

