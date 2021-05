https://mundo.sputniknews.com/20210505/1111885640.html

Vox celebra su papel "decisivo" para el futuro de Ayuso en Madrid

MADRID (Sputnik) — Los dirigentes de Vox se mostraron satisfechos por la victoria de la conservadora Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid... 05.05.2021, Sputnik Mundo

La candidata del conservador Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se alzó victoriosa en las elecciones de este martes, cosechando para su formación 65 de los 136 escaños que componen la Asamblea de Madrid, superando por si sola la suma de todas las formaciones de izquierdas.Sin embargo, el Partido Popular no llega a la mayoría absoluta de 69 escaños, por lo que necesita como mínimo la abstención de otro partido para formar gobierno.En ese escenario, los 13 escaños cosechados por Vox se antojan cruciales para desbloquear la situación, sobre todo después de que Ayuso situara la posibilidad de un pacto con Vox como su opción preferente durante la campaña.Ante la demostración de fuerza de Ayuso en las urnas, los ultraderechistas manifestaron su disposición a apoyar su investidura sin necesidad de formar parte de su equipo de gobierno, aunque dejaron claro que quieren hacer valer sus escaños.En ese sentido, Monasterio afirmó que Vox jugará un papel "decisivo" a lo largo de la legislatura, ya que, estén dentro del gobierno o no, Ayuso necesitará sus votos para sacar adelante sus propuestas si no consigue ningún apoyo entre las izquierdas, algo que, al menos a priori, entra dentro de lo esperable."Hacen falta los votos de Vox para hacer las políticas de libertad, seguridad y protección a la familia que defendemos", insistió Monasterio.Por su parte, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, celebró los resultados en Madrid como "una gran noticia para España", asegurando que se tratan de "un fracaso personalísimo" para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

