Salen a la luz los detalles del divorcio de los Gates

Los expertos de Forbes calculan que el divorcio de Bill, de 65 años, y Melinda, de 56, superará la separación de 35.000 millones de dólares de Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona más rica del mundo, y MacKenzie Scott.Bill Gates, el fundador del gigante tecnológico Microsoft, ocupa el cuarto puesto de la lista de Forbes con un patrimonio neto de 130.000 millones de dólares.Se cree que los Gates tienen un acuerdo prenupcial, pero sus detalles no se conocen públicamente. La petición de divorcio señala que existe un contrato de separación vigente.Melinda también indicó en la petición de divorcio que no hará falta manutención conyugal. La pareja tiene tres hijos, y los tres son mayores de 18 años. La hija mayor, Jennifer Katharine, de 25 años, habló sobre la separación de sus padres en las redes sociales.Una de las preguntas que preocupa a muchos es el destino de la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo que dona alrededor de 5.000 millones cada año a la salud pública mundial y la educación infantil, entre otras misiones, según The New York Times.La pareja aseguró que juntos seguirían dirigiendo la fundación.Los Gates se conocieron en Microsoft, donde Melinda trabajó en el desarrollo de productos multimedia para la empresa. Se casaron en 1994 en la isla hawaiana de Lanai.

