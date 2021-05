https://mundo.sputniknews.com/20210504/permisos-de-trabajo-o-franjas-por-edades-los-madrilenos-acuden-a-las-urnas-en-una-jornada-atipica-1111862879.html

Permisos de trabajo o franjas por edades: los madrileños acuden a las urnas en una jornada atípica

Permisos de trabajo o franjas por edades: los madrileños acuden a las urnas en una jornada atípica

El adelanto de la votación para elegir la Asamblea de la Comunidad ha tenido un efecto curioso: no solo se ha convertido en un plebiscito a escala nacional...

Aunque las dudas siempre existan, esta ocasión ha sido especial. No valía con que los españoles hayan coleccionado citas electorales durante los últimos años: el adelanto de comicios en la Comunidad de Madrid al 4 de mayo ha traído más interrogantes de los habituales. Su convocatoria en día laboral, las restricciones por la pandemia de coronavirus y una campaña agresiva han puesto las miradas en las urnas de más de 1.000 colegios dispuestos para cinco millones de ciudadanos. Desde primera hora de la mañana se han ido formando colas en la entrada y el interior de estos espacios. "¿Hay una o dos filas?", preguntaba una vecina de Vallecas en el IES Tirso de Molina mientras la policía trataba de ordenar a los congregados en el patio. Muchos buscaban la sombra en una jornada primaveral que ha amanecido soleada y templada. Otros se liaban con las papeletas y las mascarillas: la recomendación era que se llevara de casa el sobre con el candidato elegido, pero las mesas con los montones de cada partido estaban alineadas igual que en otras ocasiones. Además, se habían repartido cinco millones de cubrebocas para una doble protección."Lo siento, no importa si ya te has echado, yo tengo que hacerlo con todo el mundo", justificaba una joven a un asistente que ponía resistencia a repetir de gel hidroalcohólico en este centro del sur de Madrid. El trajín iba a un ritmo pausado, respetando la distancia social y con menos aglomeración para mirar las mesas. "Pase usted, que así no se expone tanto", cedía un chico a una pareja de personas mayores que aguardaban en un pasillo: sin una obligación marcada, el ejecutivo había fijado algunas franjas horarias según el riesgo y la situación con respecto al COVID-19.El virus, sin embargo, no parece haber frenado la asistencia. A la una del mediodía, la afluencia había subido casi un 3% más de media con respecto a 2019 (un 28,43% frente al 26,18%). El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha detallado estos datos por poblaciones: "En los municipios de 10.001 a 50.000 habitantes sube un 3,08%. De 50.001 a 250.000 sube 4,14 puntos. En los de más de 250.000 habitantes, que es la ciudad de Madrid, es un 0,87% puntos más que en 2019. A las 11:30 ha sido el mayor momento de afluencia, lo que nos hace prever que las esperas se irán reduciendo durante la jornada electoral, que se está desarrollando con normalidad".Una normalidad no exenta de episodios curiosos. Una mujer ha roto aguas antes de que se abriera su colegio. Sin dudarlo, se ha plantado en la puerta hasta que ha podido entrar, 230 minutos después. "Son unas elecciones súper importantes, nos jugamos mucho, hay que ser responsables e ir a votar lo primero de todo", comentaba la embarazada antes de marcharse al hospital. "¿Le hago un permiso de trabajo?", preguntaban los responsable de cada mesa a votante.Opinión que secundaban unos vecinos del barrio de Lavapiés. "Me parece mal el adelanto, pero hay que echar a los que están", confesaba uno de ellos. "Soy autónoma y puedo elegir. Vengo porque quiero un cambio", argumentaba otra. "Soy una privilegiada porque me han dado las cuatro horas, pero hay gente que no va a tener tantas posibilidades", defendía una mujer en la calle que esperaba un sorpasso del bloque de izquierdas al de la derecha, que suman 26 años en el poder y a quienes las encuestas dan de nuevo la mayoría. El Partido Popular, según todos los sondeos, será el más elegido, aunque aún está la duda de si requerirá el apoyo de otras formaciones o de si la unión y el avance de otros partidos torpedearán su cometido. Isabel Díaz Ayuso, la candidata y dirigente al cargo autonómico, de hecho, ha expresado que había dormido "como si tuviera la hipoteca pagada". A su llegada, algunos la han recibido entre aplausos y gritos de "presidenta". "He votado en casi todas las elecciones", decía una de las congregadas en su colegio, situado en el barrio de Chamberí. "Era necesario venir", sintetizaba otro de los vecinos, que acudía con su niña pequeña y se encontraba en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).No ha sido el mismo recibimiento el que ha tenido Rocío Monasterio. A la candidata de Vox se le han adelantado tres activistas de Femen con consignas contra su partido. "No es patriotismo, es fascismo" o "Al fascismo, ni voto ni permiso" eran algunos de los mensajes que tenían escritos contra esta formación de ultraderecha. Monasterio y su pareja, el parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, no han llegado a verlas (ya las habían detenido los agentes de policía), pero han recogido las octavillas lanzadas al suelo.Su visita al colegio electoral se ha producido de forma más o menos simultánea al resto de candidatos. Ángel Gabilondo, del PSOE, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Edmundo Bal, de Ciudadanos, también se han acercado temprano. Mónica García, cabeza de Más Madrid y posible sorpresa en la intención de voto, no ha depositado el suyo (lo hizo por correo), pero ha acompañado a su padre. Todos los miembros de los grupos de izquierdas han imprimido optimismo. "Me dicen que hay colas enormes en toda la Comunidad de Madrid. Vamos a conseguir que haya un Gobierno decente", ha reflexionado Iglesias. "Hoy puede ser un día histórico, podemos convertir los aplausos en votos", ha zanjado García.Mientras, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, repetía ese llamamiento a la participación. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también animaba a las urnas. "Está en manos de todas y todos cambiar Madrid. Las trabajadoras y trabajadores, jóvenes, pensionistas y el conjunto de la sociedad puede escribir la historia", escribía en un mensaje de Twitter acompañado de varias fotos de su sufragio. Y en Génova, sede del PP, Casado hablaba de "punto de inflexión". Los ciudadanos cuentan a Sputnik mientras hacen la cola para votar que del nuevo gobierno que salga de las urnas esperan "que mire mucho por los derechos de los trabajadores", más ayudas para los jóvenes, "que se preocupen más por la gente de la calle" y que se fijen más "en los barrios del sur".Durante estas semanas, que se iniciaron con una manifestación y disturbios en Vallecas contra un mitin de Vox, siguieron con un debate televisivo plagado de muecas entre los oponentes y terminaron con la decisión de establecer un "cordón sanitario" a Vox por su discurso xenófobo y "antidemocrático", el país ha puesto los ojos en Madrid. La cita se analizaba de forma nacional y cada delegación, desde las locales a las estatales, sigue con lupa el resultado, que se dará por la noche, tras el cierre a las ocho de los colegios. Por eso, cada hora hay algo nuevo y, también por eso, quizás con mayor motivo, una señora deseaba suerte a los vocales y apoderados del IES Tirso de Molina. "Me ha tocado estar ahí y sé lo que es", suspiraba.

