"El que nada debe, nada teme", responde Ebrard a los comentarios tras colapso del puente del metro

"Esta obra (la Línea 12) fue entregada al Gobierno entrante (de la CDMX) en julio del 2013 después de una revisión de siete meses. El que actúa con integridad no debe temer a nada, el que nada debe anda teme, pero yo estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre los peritajes". recalcó durante la mañanera del 4 de mayo.La construcción de la Línea 12 comenzó en la administración de Ebrard como el Jefe del Gobierno capitalino, en 2006, y fue su mayor obra pública. En 2007 se realizó una encuesta para definir la ruta de la "Línea del Bicentenario". La inauguración tuvo lugar 5 años después, al cierre del mandato de Ebrard. "Ha sido una enorme obra, hace muchos años que no hacemos una obra de este tamaño… una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo", comentó en aquel entonces.Sin embargo, la entrega final se realizó solo en el año 2013, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera.A sólo dos años de cortar cinta, las autoridades tuvieron que suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones por "oscilaciones detectadas en las vías", que ya hacían pensar en un posible descarrilamiento. Ebrard aseguró en aquel momento que la Línea 12 del Metro no se concluyó con "premura" ni se apresuró su inauguración. Además subrayó que la obra fue certificada por una empresa alemana, que dio el visto bueno para el inicio de su operación. Se pagaron 119 millones de pesos a este consorcio por el servicio de certificación que concluyó con la entrega de un documento en el que garantizaba la seguridad de operaciones.El entonces director del metro, Ortega Cuevas, confirmó que los problemas de la Línea 12que se "ya estaban presentes desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar".Las 11 estaciones se reabieron solo en noviembre de 2015.En la noche del lunes, 3 de mayo, un puente de la línea 12 del metro de Ciudad de México en la estación Olivos colapsó. Dos vagones del tren cayeron sobre la avenida Tláhuac lo que provocó más de 20 muertes y varios heridos.A los pocos minutos, el canciller Ebrard se puso a disposición de las autoridades metropolitanas para colaborar en lo necesario."Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario", escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter.

