De Shakira a Higuita: los famosos colombianos reaccionan sobre las protestas, o no

Algunas más lanzadas que otras, las principales celebridades que Colombia exportó al mundo se manifestaron sobre las protestas que se suceden desde el 28 de... 04.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-04T20:46+0000

2021-05-04T20:46+0000

2021-05-04T20:49+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

gente

maluma

james rodríguez

shakira

colombia

Las protestas masivas en Colombia y los muertos y heridos que se acumulan a raíz de la represión policial no dejan a ningún colombiano indiferente. La preocupación ni siquiera escapó a las varias estrellas que el país sudamericano tiene diseminadas en el mundo y que, desde la cantante Shakira al futbolista James Rodríguez, condenaron la violencia desatada en varias ciudades del país.El célebre cantante de vallenato Carlos Vives había sido uno de los primeros famosos de escala internacional en utilizar sus redes para lamentar el clima de crispación en el país."Sobre la situación actual de mi país: el espacio para que la gente se manifieste es muy importante. Debe ser en paz. Pero la paz también es una construcción que las instituciones están llamadas a hacer realidad cada día en todas sus acciones y mensajes", escribió el 1 de mayo en su cuenta de Twitter.Vives, que apoyó la campaña electoral del presidente Iván Duque pero que ya había respaldado las protestas sociales de 2019, apuntó a la responsabilidad del Gobierno al decir que se necesita "un canal de comunicación real" porque "una reforma tributaria necesita espacios de deliberación acertados", ya que "hay cosas que preocupan a muchos sectores".El cantante siguió expresándose a través de la red social en los días siguientes y el 4 de mayo, cuando la cifra de muertos en las protestas se acercó a la veintena, exclamó: "Lo que está pasando en Colombia es muy grave ¡Hago un llamado urgente a respetar la vida!".La necesidad de que los famosos colombianos en el mundo condenen la violencia fue defendida por el reggaetonero J Balvin, quien desde Instagram opinó que "no se puede permitir que destruya un país el mismo Gobierno por el cual el pueblo votó".Balvin extendió un pedido especial a "colegas, deportistas, influyentes" a expresarse sobre la situación, en el entendido de que ya no se trata de un asunto político sino de "derechos humanos".El cantante también pidió, antes de que Duque retirara el proyecto, que "no se apruebe la reforma tributaria" ideada por el Gobierno colombiano."Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos", insistió. Mencionando directamente la cuenta del presidente Iván Duque, Balvin reclamó: "Paremos esta guerra civil".Juanes, referente del pop colombiano, no se quedó atrás y lanzó "un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida". El cantante de éxitos como A Dios le pido o La camisa negra apuntó que "lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí".Camilo, uno de los cantantes pop colombianos que más éxito cosechó en los últimos meses, sorprendió con un posicionamiento fuerte, apartado de su perfil romántico y de chico bueno. "Manifestarse en contra de una injusticia no es solo un derecho. Es un deber", se leyó en una imagen compartida por el músico, junto al hashtag "#NoALaReformaTributaria.¿Qué dijo Shakira sobre el Paro Nacional en Colombia?Desde que las protestas estallaron en Colombia el 28 de abril, y a medida que aparecían los pronunciamientos de más celebridades, no fueron pocos los internautas que dirigieron su atención a figuras consagradas de la música pop colombiana como Shakira. Para decepción de sus seguidores, las publicaciones de la estrella por esos días estuvieron limitadas al proceso de grabación de nuevas canciones en Miami."Hoy es un día importante en Colombia ¿lo sabías? Ni una foto de tu patria" o "qué decepción tu indiferencia ante todo lo que está sucediendo en tu país" fueron algunos de los cientos de comentarios críticos que la estrella internacional recibió en las fotografías que atestiguan su preparación para grabar y sus esmerados nuevos looks.Fueron quizás esas reacciones las que llevaron a Shakira a expresarse el 4 de mayo a través de una publicación en la que, junto a una fotografía de las movilizaciones, advirtió que "es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica"."Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al Gobierno de mi país que tome medidas urgentes, pare ya la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político", añadió Shakira.Algo similar sucedió con Maluma, el reggaetonero que ganó fama mundial con éxitos como Felices los cuatro. El cantante sí se había expresado luego de la marcha del 28 de abril a través de un vídeo en el que, si bien afirmaba estar en desacuerdo con la reforma tributaria, condenaba la acción de "vándalos".El mensaje no terminó de conformar a sus seguidores, que lo tildaron de "tibio" o de olvidarse de Colombia tras haberse ido "de vacaciones a Hawái". El 4 de mayo, tras la acumulación de muertes, Maluma colocó una publicación con una bandera colombiana y agregó: "...me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera paz y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia...".Higuita, James Rodríguez, Asprilla: el fútbol no fue indiferenteLa música no es el único ámbito en el que los colombianos logran destacarse mundialmente. También está el fútbol, un campo desde el que se manifestaron dos estrellas actuales de la selección colombiana: Radamel Falcao García y James Rodríguez."Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica", escribió Falcao García desde su cuenta de Twitter.El máximo goleador histórico de Colombia hizo un pedido para que "se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales" y reclamó que "se escuche a la gente en sus peticiones".El actual delantero del Galatasaray de Turquía añadió incluso "un llamado a la comunidad internacional para que se observe la delicada situación social, política y de salud pública" de Colombia.Su principal socio futbolístico con la casaca tricolor, James Rodríguez, también se expresó a través de Instagram: "Basta de abusos, no puede suceder que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene cómo defenderse, o que una persona de manera deliberada salga y acabe con la ciudad o con empresas o negocios que son fuente de trabajo de miles de colombianos".Rodríguez evitó meterse en "discursos políticos" pero reclamó unión de los colombianos para avanzar, entre otras formas, "eligiendo bien a los gobernantes, no por descarte o porque otros nos digan qué hacer". "Las votaciones son el momento de hacernos responsables", añadió.René Higuita, el portero que entre las décadas de 1980 y 1990 se convirtió en una leyenda del fútbol colombiano, utilizó pocas pero expresivas palabras para respaldar firmemente los reclamos populares. "Los ídolos nos debemos al pueblo y somos el pueblo. #NoALaReformaTributaria", escribió el 1 de mayo.Cuando se enteró de que el proyecto de reforma había sido retirado, Higuita lo celebró a través de su cuenta. "El clamor del pueblo ha sido escuchado. ¡Gracias!".En el extremo opuesto, tanto en la cancha como en el espectro ideológico, el exdelantero colombiano Faustino Asprilla dio otra visión de lo sucedido: a través de un vídeo en Twitter, se limitó a saludar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por su trabajo de represión a las movilizaciones."El ángel de la guardia son ustedes, los del Esmad, que defienden a todo un país”, lanzó Asprilla.

colombia

