Biden, ¿como el pastor mentiroso?

Biden, ¿como el pastor mentiroso?

"Lo primero que tendremos que ver, jurídicamente, es cuáles son los derechos que tiene un país para detener a ciudadanos que no son de su país. A partir de ahí, que se les pueda llevar en avión a una cárcel estadounidense a una base especial", observa respecto a la existencia del penal de Guantánamo José Luis Orella, Dr. Historia y Dr. Derecho."Luego dicen que 'eso va a desaparecer, porque como ya suena mal, la quitamos'. Me parece muy bien que la quiten, pero el problema, y sería la segunda pregunta, es: ¿pero van a quitar este sistema de tratamiento que tienen, o es que la van a situar en otro lado y luego nos vamos a enterar que en un país, vete tú a saber dónde, resulta que tienen otra cárcel cumpliendo este tipo de disposiciones?", advierte el también profesor titular de la universidad CEU San Pablo.Tensiones entre Occidente y RusiaNuestro caso del día se centra en la escalada de tensiones entre EEUU y la Unión Europea contra Rusia. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó como "carentes de fundamento" la respuesta de Rusia de sancionar a ocho funcionarios rusos, una medida que prohíbe la entrada de estos funcionarios europeos a territorio ruso. Borrell calificó la medida como inaceptable, mientras que desde el senado ruso insisten que Rusia "nunca buscó ni buscará confrontación con la UE", tal como lo resalta el senador Andréi Klimov.G7 a todo vaporEste 3 de mayo comenzó en Londres la reunión entre los ministros de Exteriores y Desarrollo de los países miembro del G7, donde Rusia y lo que entienden como sus 'nuevas amenazas' centran la agenda. También la recuperación económica y las vacunas contra el coronavirus estarán sobre la mesa de debates. Esta reunión prepara el terreno para la cumbre de jefes de Estado que se realizará entre el 11 y el 13 de junio en la ciudad inglesa de Cornualles, donde Biden hará su primera visita como mandatario al continente europeo.Ya el jefe de la diplomacia europea adelantó que acordaron "coordinar esfuerzos para hacer frente al comportamiento de confrontación de Rusia y animar a este país a abandonar esta vía. Seguimos dispuestos a comprometernos con Rusia en cuestiones de interés común".Situación de Derechos Humanos en ColombiaCrecen las denuncias por violación a los derechos humanos en Colombia durante las manifestaciones contra la reforma tributaria, una medida que planteaba cobrar un IVA del 19% a todos los productos de la canasta básica y a servicios como agua, luz y gas, además de incrementar el precio de la gasolina e instaurar peajes dentro de las ciudades capitales.Organizaciones defensoras de derechos humanos en el país sudamericano denuncian que más de 20 personas han sido asesinadas por la Policía durante las jornadas de protestas. Y pese a que el presidente, Iván Duque, retiró la propuesta, la gente se mantiene en las calles.Terroristas asesinan a periodistas españoles en África: "Sabemos bien quién creó a estos yihadistas"El asesinato de periodistas españoles en Burkina Faso ha vuelto a confirmar la mala fama que tiene África para el ejercicio de esta profesión, además de volver a desnudar el avance del yihadismo en la región.Las tristes estadísticas ubican a la región entre las peores del mundo para la labor periodística, algo que confirmó el fotoreportero Luis Tato que desde hace tiempo trabaja en África."Es cierto que en África, especialmente en algunas zonas concretas del continente bastante calientes e intensas, realizar el ejercicio del periodismo puede ser muy peligroso. Personalmente estaba trabajando en zonas muy cercanas a donde este hecho tan desafortunado les pasó a estos dos periodistas españoles, y puedo decir de primera mano que son zonas muy peligrosas, con presencia de grupos terroristas, que además persiguen un poco la oportunidad de realizar secuestros de gente occidental, una manera para ellos de generar dinero", testimonió.El analista Koldo Salazar constató, a su vez, que "el yihadismo se está haciendo cada vez más fuerte" en África, fruto de que "confluyen muchos elementos en la zona", entre ellos la presencia de "países muy débiles y regiones donde el Estado no existe".Por su parte, Joan Carrero, experto en asuntos africanos, acusó a EEUU de haber creado el yihadismo en África, consecuencia de su apoyo a los fundamentalistas islámicos en la guerra de Afganistán del siglo pasado.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Víctor Ternovsky y Karen Méndez.

