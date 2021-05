https://mundo.sputniknews.com/20210504/amlo-se-dirige-a-mexico-tras-el-colapso-del-puente-del-metro-capitalino-1111861059.html

AMLO se dirige a México tras el colapso del puente del metro capitalino

AMLO se dirige a México tras el colapso del puente del metro capitalino

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional tras el trágico accidente del metro en la... 04.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-04T11:59+0000

2021-05-04T11:59+0000

2021-05-04T13:15+0000

américa latina

derrumbe en el metro de ciudad de méxico

méxico

transporte público

andrés manuel lópez obrador

accidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109134/38/1091343899_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_149e6fe83c186eb25e06310d2fb5f6c0.jpg

López Obrador prometió una inmediata investigación sobre la tragedia."No podemos (…) caer en el terreno de la especulación, y mucho menos en el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables. Vamos a hacer que se haga la investigación pronto y se va a informar a los ciudadanos", afirmó en conferencia de prensa.El mandatario, que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, aseguró que "no se va a ocultar absolutamente nada" de lo ocurrido.A su vez, el canciller Marcelo Ebrard declaró que el Gobierno de México hará todos sus esfuerzos para determinar qué causó la tragedia de la Línea 12.El ministro dijo que estaba "a entera disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y establecer responsabilidades", y expresó su respeto a las familias de los fallecidos y a quienes fueron afectados por la tragedia.Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que una empresa internacional realizará el peritaje del desplome de puente."Como siempre, la fiscalía debe llevar a cabo un peritaje que inició la noche de ayer [el 3 de mayo], pero además estamos buscando una empresa internacional con certificado, tanto en metro como en asuntos estructurales, para que haga un peritaje externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente", dijo.El último reporte indica que se mantienen en 23 el número de personas que fallecidas en la tragedia, dos de ellas en hospitales, y el número de heridos se elevó de 79, nueve más que el informe preliminar."Al momento podemos informarles que son 79 personas hospitalizadas, cinco aún no son identificadas, en total son 19 mujeres y 60 hombres, tres menores y tres adultos mayores", dijo la gobernante de la megalópolis.Agregó que la mayoría de los 23 fallecidos en la tragedia no han sido identificados todavía."Como ya mencioné, de las personas que lamentablemente fallecieron, la mayoría no han sido identificadas todavía", afirmó.Sheinbaum pidió evitar las especulaciones acerca de las causas del siniestro y esperar los peritajes."Todo lo que se tenga que saber, la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad, por eso se está buscando un peritaje externo en este accidente donde 23 personas perdieron la vida, no podemos especular hasta que tengamos el resultado del peritaje", subrayó.El propósito de los peritajes es "llegar a la verdad, a las causas de este lamentable incidente".Los expertos de la Fiscalía General de Justicia serán auxiliados por una "empresa imparcial que haga peritajes y estudios".Sheinbaum también aseguró que el Gobierno informará con la verdad sobre la tragedia."Vamos a informar con toda la verdad. Nuestro apoyo a todas las víctimas", escribió Sheinbaum en su cuenta de la red social Twitter.Por otra parte anunció que se está realizando una revisión estructural de toda la Línea 12 y un peritaje e investigación profunda de las causas "de este lamentable y grave incidente".Luego de que un puente del metro capitalino colapsara, los vagones de una formación se precipitaron ocasionando un accidente de transporte urbano sin precedentes. Las autoridades de México, al igual que las instituciones encargadas de llevar a cabo las operaciones de rescate, continúan trabajando para mitigar las consecuencias del accidente.Las víctimas del accidente fueron evacuadas a los hospitales de la ciudad. La policía acordonó el lugar del accidente para que la operación de rescate, que encabezaron los paramédicos y bomberos, se lleve a cabo de forma rápida y operativa.Los familiares de las víctimas pueden dirigirse al centro de mando que organizaron las autoridades locales para saber a dónde fueron trasladados los heridos y los fallecidos del accidente.

https://mundo.sputniknews.com/20210504/video-un-dron-capta-el-mortal-derrumbe-de-un-puente-del-metro-en-mexico-1111857093.html

https://mundo.sputniknews.com/20210504/tragedia-en-mexico-asi-se-desplomaron-los-vagones-del-metro-tras-el-colapso-de-un-puente-1111859629.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

derrumbe en el metro de ciudad de méxico, méxico, transporte público, andrés manuel lópez obrador, accidente