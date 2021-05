https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111874411.html

Exministro de Salud de Brasil alega sospecha de COVID-19 para no comparecer en el Senado

Exministro de Salud de Brasil alega sospecha de COVID-19 para no comparecer en el Senado

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Salud de Brasil Eduardo Pazuello no comparecerá el 5 de mayo en la comisión del Senado que investiga los posibles... 04.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-04T18:44+0000

2021-05-04T18:44+0000

2021-05-04T18:47+0000

senado de brasil

américa latina

coronavirus

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109063477_0:132:2935:1783_1920x0_80_0_0_0af48f03025462618e12d5ecb89a68b6.jpg

El presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre el COVID-19, el senador Omar Aziz, afirmó que recibió informaciones de que el fin de semana estuvo en contacto con dos coroneles que testaron positivo en COVID-19."Según la información que tengo, va a entrar en cuarentena y no vendrá a testificar mañana [5 de mayo], esa es la información, no es oficial, es extraoficial", apuntó.Hasta el momento, los senadores no recibieron una comunicación oficial de parte de Pazuello diciendo que no comparecerá, y ahora se debate si podría hacerlo de forma virtual o si es mejor esperar a que pasen los 14 días de cautela para que acuda personalmente al Senado.Varios senadores expresaron sus dudas por el argumento usado por Pazuello, que pocos días atrás fue visto en un centro comercial de Manaos (Amazonas, norte) de compras y sin usar máscara, y que además ya tuvo la enfermedad hace meses, y lo interpretaron como una excusa para librarse del interrogatorio.La comparecencia de Pazuello es de las más esperadas de la comisión, porque es el exministro de Salud que más tiempo estuvo en el cargo durante la pandemia y porque en todo momento fue fiel a las directrices del presidente Jair Bolsonaro, incurriendo así en algunos posibles delitos contra la salud pública.Pazuello, por ejemplo, se negó a firmar contratos para que Brasil recibiera millones de vacunas por presiones del presidente, y también se le acusa de omisión en la gestión de la crisis de falta de oxígeno en los hospitales de Manaos el pasado enero.

https://mundo.sputniknews.com/20201226/las-frases-de-bolsonaro-que-marcaron-su-gestion-de-la-pandemia-1093950747.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senado de brasil, coronavirus, brasil