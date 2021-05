https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111872119.html

Mexicanos buscan a sus familiares desparecidos tras el accidente de metro en la capital

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Tras el colapso de un viaducto por el que pasaba la Línea 12 del metro de Ciudad de México, varias personas buscaban a familiares... 04.05.2021, Sputnik Mundo

"Sé que el carro [automóvil] está ahí abajo todavía pero no he encontrado a mi hijo, no sé si lo han sacado, no me dan señas de que esté bien o esté mal. Iban mi hijo y mi nuera, ella sí está bien, está internada en un hospital pero no sabemos cómo está", contó Efraín Juárez al canal digital Foro TV.Un tramo de la Línea 12 se desplomó sobre una avenida cuando al parecer se venció una viga del viaducto y el accidente causó hasta el momento al menos 24 muertos y 79 heridos, siete de los cuales se encontraban en grave estado.El hombre contó que su nuera lo llamó para decirles que el viaducto se había caído sobre el automóvil por lo que con su esposa se trasladaron al lugar, pero la mujer sufrió una descompensación y también debió ser llevada a un hospital.Otro hombre buscaba a su hermano policía que viajaba en el metro y de quien no tenía noticias desde la noche del 3 de mayo.La famila Lezama Salgado seguía buscando el martes 4 a una de sus hijas, Nancy, de 22 años, quien viajaba junto a su hermana Tania que fue ingresada herida a un hospital.Su primo, Jorge Lezama, dijo al medio La Silla Rota, que Tania había sido operada y se encontraba en un hospital pediátrico, mientras la familia seguía buscando a la hermana mayor.

