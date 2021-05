https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111870559.html

Chile dispondrá de vacunatorios móviles para incentivar la inoculación contra el COVID-19

"Instalaremos vacunatorios móviles que saldrán a recorrer Santiago para incentivar el proceso de inoculación contra el COVID-19", dijo Daza en conferencia de prensa.La instalación consistirá en camiones que se dispondrán en distintos puntos de la capital con despliegue de carpas para el sol, material médico y personal experto calificado para el proceso.Daza explicó que las zonas de foco serán aquellas donde se concentra la mayor cantidad de gente rezagada, es decir, aquella parte de la población que por calendario o grupo de riesgo le correspondía (edad, enfermedad crónica, funcionario de la salud, empleo necesario para el funcionamiento del país, etc) pero aún no se ha vacunado.Esta semana le corresponde vacunarse a las personas entre 49 y 45 años.Al igual que pasó en otros países, el ritmo de vacunación en Chile bajó de manera importante en la medida que se fue rebajando la edad de la población objetivo, siendo más complejo incentivar a los jóvenes que a los adultos mayores para que se vacunen.Chile comenzó el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 el 3 de febrero de este año y hasta la fecha se han inoculado 8.137.185 personas con alguno de los tres productos disponibles, Sinovac (China), Pfizer (Estados Unidos) y AstraZeneca (Reino Unido).El Gobierno prometió vacunar al menos a 15 millones de personas a fines de junio de este año, cifra que no se alcanzaría si el ritmo de inoculados sigue bajando.En Chile se han contagiado de coronavirus 1.215.815 personas, de las cuales 26.659 fallecieron.

