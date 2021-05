https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111866519.html

Exprocurador cercano a Evo Morales, designado embajador boliviano en la OEA

LA PAZ (Sputnik) — El exprocurador Héctor Arce, hombre fuerte del pasado Gobierno de Evo Morales, será el nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de... 04.05.2021, Sputnik Mundo

El vocero, en sus dichos divulgados por la agencia estatal de noticias ABI, confirmó la decisión gubernamental de enviar a Arce como representante permanente en la OEA, que había sido anticipada por parlamentarios del oficialismo, cuya mayoría en el Senado aseguraría la ratificación del nombramiento.Almagro y la OEA han sido señalados por el Gobierno de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como causantes en parte de la crisis política de 2019, acicateada por denuncias de fraude a las que se sumó el organismo continental con un polémico informe que sin embargo no aportó pruebas.Tensión diplomáticaEl papel de la OEA en la reciente crisis, que pasó por el derrocamiento del masista Evo Morales (2006-2019) y la autoproclamación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, ha convertido al organismo en objeto de una persistente polémica entre el oficialismo y la oposición.El presidente Arce se negó a concurrir a los actos protocolares de las elecciones regionales de marzo pasado para no encontrarse con la misión de observación enviada por la OEA, acusando a esta organización de haber apoyado el golpe contra Morales.Richter sugirió que la designación de Héctor Arce sería un paso de normalización de relaciones con la OEA, organismo en el cual Bolivia no tiene embajador titular desde 2019.El portavoz apuntó que Almagro debería explicar, entre otras cosas, por qué la OEA emitió un informe preliminar sin pruebas antes del plazo acordado para la presentación de una auditoría del proceso electoral de 2019, encomendada por el Gobierno de Morales.El informe final de auditoría electoral de la OEA fue publicado a principios de diciembre de 2019, casi un mes después de la caída de Morales, y señaló supuestas irregularidades en los comicios de octubre de ese año que habían sido ganados por el expresidente, aunque no mencionó directamente un fraude.Esa auditoría fue descalificada por varias investigaciones independientes, especialmente de universidades y medios de comunicación estadounidenses.Héctor Arce, docente universitario de vasta experiencia, fue Procurador General y Ministro de Justicia de Evo Morales, a quien sirvió previamente como abogado personal y asesor político.

