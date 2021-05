https://mundo.sputniknews.com/20210504/1111850645.html

Decano del Congreso mexicano convoca a un frente en defensa de la Constitución

Decano del Congreso mexicano convoca a un frente en defensa de la Constitución

04.05.2021

"Al ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al compañero de lucha de tantos años, no sé cómo lo han mareado o mal aconsejado para llamar a la mayoría de su partido a cometer un abierto acto inconstitucional, un perjurio contrario a la Nación en el asunto de extender el mandato del presidente de la Suprema Corte (SCJN)", el magistrado Arturo Zaldívar, dijo el experimentado dirigente del gobernante Morena.Muñoz Ledo presidió durante 2019 la Cámara de Diputados desde el primer día del Gobierno de López Obrador, cuando le impuso la banda presidencial en la tribuna del Congreso, en diciembre de 2018, pero ahora se opone a las reformas al Poder Judicial que promueve desde el Ejecutivo federal su correligionario y viejo amigo durante décadas.El legislador, quien fue uno de los dos finalistas para dirigir a Morena y perdió en noviembre pasado en una encuesta de desempate ante el economista Mario Delgado, dijo que el presidente de la República no se atrevió a pedirle apoyo para esa reforma.Esa reforma "no pasará, hemos lanzado un movimiento de respeto a la Constitución, porque ya les dio la manía de violarla", sentenció el legislador conocido por su dotes de tribuno.El artículo vigente en la Constitución, esgrimido por el disidente Muñoz Ledo y la oposición, no ha sido reformado, y señala: "cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior".Un camino "peligroso"El también diplomático afirma que el empecinamiento del presidente es un camino "peligroso".Muñoz Ledo anticipa que el resultado será "un fiasco", cuando el proyecto sea rechazado por la Corte "por unanimidad (de los 11 magistrados), porque sería un grave asalto al orden constitucional del país".El diputado que también ha sido senador afirma que "está en peligro el orden constitucional, y el presidente está haciendo cosas que no sé quién se las aconseja, que no tienen pies ni cabeza".Cree que los oficialistas "se van a dar un frentazo" que nunca han imaginado: "no veo a un solo ministro de la Suprema Corte que quiera votar en forma abierta en contra de la Constitución", pronostica.El 30 de abril, López Obrador dijo que tenía diferencias con su viejo amigo y compañero, pero señaló que tenía "todo el derecho" de convocar a un frente contra sus reformas."Que diga cuáles son las diferencias, porque en los partidos de izquierdas toda la vida hemos discutido", reviró el diputado rebelde.Para resumir su proyecto para Morena apunta: "que volvamos a ser un partido democrático, que salvemos a las instituciones y no las destruyamos en aras de un peligroso autoritarismo".López Obrador resume su apoyo al ministro Zaldívar en su persona, asegurando que le tiene "confianza" al magistrado.Acerca de ese comentario, el diputado sentencia: "está ofendiendo a la Constitución haciendo creer que es un presidente de la Corte a modo, eso rompe la separación de poderes".Defensa de organismos autónomosLa defensa de los 11 órganos autónomos constitucionales es otro tema irreconciliable entre ambos dirigentes.Destacó que "la superior organización estatal de México es la Universidad Nacional Autónoma de México, surgida en una lucha desde1929, y no la pueden tocar".Afirma que Morena olvida que el Banco de México (Banxico, central) también es una institución autónoma desde 1994, y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) procesa toda la información del Gobierno, "resultado de una larga construcción", prosiguió."Cuando mi amigo presidente dice que tiene 'otros datos', está infamando al Inegi, que tiene los datos nacionales", comenta.Considera que la insistente critica presidencial de las instituciones autónomas "es muy grave"."Nadie se lo dice al compañero presidente, lo tienen mareado, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente", termina, citando la conocida frase del siglo XIX atribuida al historiador británico lord John Acton.

Víctor Flores García

Víctor Flores García

